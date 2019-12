Arnstadt: Bach bei Festival 2020 in der Verlängerung

Capella de la Torre, Felix Reuter, Ann-Helena Schlüter, Thüringer Bach Collegium und das Blechbläserensemble Ludwig Güttler – das Programm des 16. Arnstädter Bachfestivals 2020, welches Festivalmanagerin Alexandra Lehmann und der künstlerische Leiter Jörg Reddin jetzt vorstellten, ist voller Höhepunkte. Insgesamt 25 Programmpunkte wird es in den vier Tagen von 19. bis 23. März 2020 geben. Und noch einen Nachschlag drei Tage später. „Stammgäste werden die gewohnte Struktur wiedererkennen“, sagt Jörg Neumann, Leiter des Kulturbetriebes. „Aber wir probieren auch Neues aus.“ Neu ist das Programm „Bach geht in die Verlängerung“ am Mittwoch, 25. März, als After-Work-Veranstaltung mitten im Industriegebiet Erfurter Kreuz. „Die Initiative Erfurter Kreuz ist schon vor einiger Zeit an uns herangetreten, ob wir nicht etwas gemeinsam machen wollen“, so Neumann.

Die Initiative veranstaltet an diesem Tag ein Wirtschaftsforum im Gebäude von CATL, im Anschluss gibt es eine Mischung aus DJ und klassischer Musik. „Wir hoffen damit, auch Menschen anzusprechen, die sich nicht auf den ersten Blick für Bach interessieren“, so Jörg Neumann weiter.

Vor allem aber erwartet natürlich die Bach-Fans an diesen vier Tagen rund um den 335. Geburtstag Johann Sebastian Bachs ein gewohnt hochwertiges und vielseitiges Programm, das neben Konzerten auch wieder Kulinarik, den Kunsthandwerker-Markt und Stadtführungen beinhaltet. Dabei stehen diesmal besonders die Stadtpfeifer im Mittelpunkt. 1620 war Casper Bach als solcher nach Arnstadt gekommen und in den Neideckturm gezogen.

Aufklärung zur rolle des Stadtpfeifers

„Ich stelle immer wieder fest, dass weder Gäste noch Einheimische so richtig eine Vorstellung davon haben, was die Aufgabe von Stadtpfeifern war. Da wollen wir Aufklärung leisten“, erklärt Kantor Jörg Reddin. So hätten die Türmer nicht nur die Stunde angesagt und vor Feuer oder Feinden gewarnt, sondern auch Musikunterricht gegeben.

Musik jener Zeit auf den Instrumenten jener Zeit wird die Capella de la Torre, was übersetzt „vom Turm herab“ bedeutet, am 20. März in der Bachkirche bieten. Ähnliche Musik aber moderne Instrumente sind zwei Tage später beim Abschlusskonzert mit dem Blechbläserensemble Ludwig Güttler zu erleben.

Als „Erklärkonzerte, in denen auch der Kenner noch etwas lernt“ bezeichnet Jörg Reddin die Auftritte von Organistin Ann-Helena Schlüter in der Traukirche Dornheim und Pianist Felix Reuter im Rathaussaal. Für den Nachwuchs gibt es „Ali Baba und die 40 Räuber“ im Theater, „mit ganz viel Bach-Musik“, wie Alexandra Lehmann verspricht. Die Musikschule wird mit einem Wandelkonzert vertreten sein und auch das Bach-Musical gehört wieder zum Festivalprogramm.

Täglich um 12 Uhr erklingt in der Bachkirche ein kleines kostenloses Konzert. Die beliebte Orgeltour führt diesmal nach Gotha und Mühlberg. Neu ist der Lunch bei Bach, ein Drei-Gänge-Menü beim Feinkostspezialisten Lebensart, begleitet von klassischer Musik des Arnstädter Duos mit Marco Onofri an der Geige und Franziska Steinecke am Klavier. All das ist nur möglich, weil die Stadt seit Jahren Partner an ihrer Seite hat. „Ohne unsere Sponsoren ginge es nicht“, dankt Jörg Neumann. „Sie unterstützen uns finanziell, aber auch materiell zum Beispiel mit einem Fahrzeug, mit dem wir die Künstler zu den Auftrittsorten fahren können.“ Der Vorverkauf ist gut angelaufen, zumal man bis zum 24. Dezember mit einem Zehn-Prozent-Weihnachtsrabatt lockt.

Die Hotelbetten reichen nicht aus

Auch drei Reiseveranstalter haben ihr Kommen zugesagt. Ein Vierter musste zurückziehen, „weil er keine Hotelbetten für seien Bedarf fand“, wie Sebastian Keßler, Leiter der Touristinformation, erklärte. Ein Problem, dessen sich die Arnstädter Touristiker bewusst sind. „Viele wollen Einzelzimmer“, so Keßler. „Da reicht die Kapazität dann nicht aus.“ Zumal Arnstadt durchs Erfurter Kreuz auch ein wichtiger Anlaufpunkt für Geschäftsreisende ist. So ist es kein Wunder, dass Bürgermeister Frank Spilling kürzlich schon auf laufende Gespräche mit Investoren für einen Hotelneubau verwies.

Beworben werden soll das Bachfestival künftig stärker übers Internet. Aber auch auf drei Messen wird Sebastian Keßler präsent sein. „Und unsere treuen Stammkunden werden in diesen Tagen alle persönlich angeschrieben.“ Synergien erhofft er sich auch über das Tourismusbudget, die neue Bach-Ausstellung im Museum und das Bach-in-Thüringen-Projekt. Mit den Hörstationen wird nämlich ein Bogen zum Bachfestival geschlagen. Die Capella de la Torre und das Thüringer Bach-Collegium hatten dafür Stücke eingespielt.

Programmauszug:

Donnerstag, 19. März 2020, 9.00 Uhr & 11.00 Uhr: Ali Baba und die 40 Räuber, Theater im Schlossgarten

Donnerstag, 19. März 2020, 17.00 Uhr: Kleine Hände – große Musik, Konzert Musikschule, Historisches Rathaus und Johann-Sebastian-Bach-Kirche

Freitag, 20. März 2020, 15.00 Uhr: Stadtführung Die Stadtpfeifer der BachfamilieTreffpunkt: Bachdenkmal auf dem Marktplatz

Freitag, 20. März 2020, 19.30 Uhr: Capella de la Torre, Johann-Sebastian-Bach-Kirche

Samstag, 21. März 2020, 10.30 Uhr: Felix Reuter, Rathaussaal

Samstag, 21. März 2020, 17.00 Uhr: Ann-Helena Schlüter, Traukirche Dornheim

Samstag, 21. März 2020, 19.30 Uhr: Thüringer Bach Collegium, Johann-Sebastian-Bach-Kirche, anschließend Bach-Ehrung

Samstag, 21. März 2020, 19.30 Uhr: BACH - Der Rebell, Theater im Schlossgarten

Sonntag, 22. März 2020, 10.30 Uhr: Orgeltour nach Gotha und Mühlberg

Sonntag, 22. März 2020, 12.00 Uhr: Lunch bei Bach, LebensartSonntag, 22. März 2020, 17.00 Uhr: Blechbläserensemble Ludwig Güttler, Johann-Sebastian-Bach-Kirche