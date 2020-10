Arnstadt: Bahlsen-Kinder haben den grünen Daumen

Viel Zeit an der frischen Luft verbrachten in diesem Jahr die Kinder der Vereinsmitglieder der Kleingartenanlage Bahlsen. Wochenlang waren Kindergärten und Schulen geschlossen. Zeit, die der Nachwuchs zum Lernen daheim nutzte, aber auch, um sich in der Kunst des Gärtnerns zu üben. Die Kleingärtner spornten den Ehrgeiz ihres Nachwuchses noch an, indem sie eine Gartenolympiade ausriefen. Gesucht wurden die prächtigsten Gemüsesorten. Nun stehen die Sieger fest: Hendrik Jaud (6) präsentierte der Jury eine sieben Kilogramm schwere Zucchini. Auch einen 23 Kilogramm schweren Kürbis holte er aus seinem Beet.

Justin Fendel ist sichtlich stolz auf seine riesige Tomate. Allein verputzen konnte sie der Zweijährige nicht. Sie war so groß, dass seine Familie helfen musste. Foto: Ines Zothe

Der zweijährige Justin Fendel freute sich, dass eine seiner Tomaten auf stolze 1191 Gramm heranwuchs.

Der nächste Höhepunkt für die Kleinen steht schon bevor: Eine große Halloweenparty muss in diesem Jahr zwar ausfallen, einer der Gärten wird aber gruselig geschmückt, damit sich die Kinder dort Süßes abholen können.

Verschieben mussten die Vereinsmitglieder allerdings ihr großes Fest zum 110-jährigen Bestehen der Kleingartenanlage. Das Gartenfest wird 2021 nachgefeiert – natürlich mit vielen Höhepunkten auch für den Nachwuchs. Für sie wird eine Mittelalterparty ausgerichtet. Genau das Richtige für kleine Ritter und Burgfräuleins.