Arnstadt: Besucherzuwachs in der Kreisstadt

Einstimmig und ohne Diskussion wird die Werkleitung des Kulturbetriebes der Stadt Arnstadt im Rahmen der Stadtratssitzung entlastet.

Finanzielle Grundlage für die vielfältige Aufgabenbewältigung des Kulturbetriebes ist der jährliche Zuschuss der Kreisstadt. Werkleiter Jörg Neumann bezeichnete ihn als „unerlässliche Voraussetzung.“

In Zahlen bedeutet das, dem Betrieb wurden im Wirtschaftsjahr 2019 knapp zwei Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Erfreulich sei, dass die Umsatzerlöse um 30.000 Euro auf 274.000 Euro gestiegen seien. „Der Anstieg resultiere im Wesentlichen aus gestiegenen Einnahmen aus Stadtführungen, Eintrittsgeldern im Tierpark sowie Provisionserlösen aus Zimmervermittlungen“, so Neumann.

Allerdings gibt es einen Wehmutstropfen: die Einnahmen aus Eintritten in das Schlossmuseum seien inzwischen rückläufig. Der Kulturbetrieb investierte 2019 insgesamt 54.000 Euro – alleine 39.000 Euro in sieben historische Wandleuchter für das Schlossmuseum. „Alle Investitionen konnten mit eigenen Mitteln finanziert werden.“ Der Kulturbetrieb wies für 2019 einen Jahresverlust von 16.000 Euro aus.

Dazu führt der Werkleiter aus, dass der Grund hierfür trotz der Umsatzsteigerungen die ungeplanten Mehrausgaben für den Sicherheitsdienst im Schlossmuseum, unterjährige Preisanpassungen für Reinigungsleistungen sowie diverse Zusatzausgaben im Bereich des sonstigen Betriebsbedarfes sind.

Aber für das bereits laufende Wirtschaftsjahr wird ein „ausgeglichenes Ergebnis angestrebt.“ Denn der Kulturbetrieb plant nach dem beschlossenen Wirtschaftsplan mit Zuschüssen der Stadt von 2,2 Millionen Euro und Umsätzen von 258.000 Euro. „Die geplanten Investitionen belaufen sich auf 60.000 Euro und sollen mit eigenen Mitteln finanziert werden.“

Finanzielle Unterstützung für 25 Vereine der Stadt

Jörg Neumann gab noch einen Rückblick auf die Projekte im vergangenen Jahr. Mit Stolz berichtet er davon, dass der Tierpark erneut einen Besucherrekord knackte: „Insgesamt 29.637 Gäste besuchten den Tierpark und damit 2617 mehr als im Jahr zuvor. Dies entspricht einer weiteren Steigerung der Besucherzahlen gegenüber dem bisherigen Höchstwert von 9,7 Prozent.“

Positives ist auch aus dem Bereich der Tourist-Information zu hören, der seit vier Jahren zum Kulturbetrieb gehört. „Dazu zählen das Innenmarketing genauso wie die Pflege der touristischen Infrastruktur und Messeauftritte im touristischen Bereich – 2019 war diesbezüglich ein sehr erfolgreiches Jahr.“

Damit einher geht ein Anstieg der Besucherzahlen. Von Januar bis Dezember 2019 gab es in Arnstadt 305 Gästeführungen mit 5621 Teilnehmern – das ergab ein ein kräftiges Plus von 18 Prozent. Auch die Zahl der Übernachtungen in Beherbergungsbetrieben mit mindestens zehn Betten stieg um 17 Prozent auf 59.600, belegte Neumann im Stadtrat mit Zahlen.

Die Arbeit im Schlossmuseum Arnstadt war 2019 von zwei wichtigen Sonderausstellungen geprägt: „Hauptfabrikation hierselbst Handschuhe und Schuhwerk“ – Arnstadt im industriellen Wandel 1830 – 1900“ und „Bauhaus. Martin Jahn und Arnstadt.“

Mit der Eröffnung der neuen Bach-Ausstellung im Dachgeschoss konnte die zweijährige Arbeit an dieser neuen Dauerausstellung beendet werden. „Für dieses Vorhaben wurde ein neues wissenschaftliches Konzept erarbeitet, Ausstellungsobjekte restauriert, ein neues Gestaltungs- und Vermittlungskonzept erarbeitet und umgesetzt.“

Für die Unterstützung von Vereinen wurden auch finanzielle Mittel bereitgestellt: Insgesamt erhielten 25 Antragsteller – bei 28 eingereichten Anträgen – insgesamt 18.000 Euro an Fördermitteln ausgereicht.