Matthias Grünert, Kantor Dresdener Frauenkirche, an der Steinmeyer-Orgel in Arnstadt.

Arnstadt: Ein Stück Normalität mit Bach und Bartholdy

Ein paar „Trockenübungen“, im Bild festgehalten von seinem Orgelfahrt-Team, dann lässt Matthias Grünert die Wender-Orgel erklingen. Präludium G-Dur (BWV 568) – „Ein Frühwerk von Johann Sebastian Bach. Wir nehmen mal an, es ist in Arnstadt entstanden;“ hat der hiesige Kantor Jörg Reddin gerade erklärt. Dass sein Dresdener Kantor-Kollege an diesem Sonntagnachmittag die zwei Orgeln der Bachkirche vor Publikum erklingen lassen kann, es ist ein kleines Stückchen Normalität in wenig normalen Zeiten.

Knapp 50 Zuhörer sind gekommen. Mundschutz, Hände desinfizieren, Daten angeben – die neue Corona-Normalität auch am Eingang der Kirche. Doch dann ein Stück Kunstgenuss, auf den alle so lange verzichten mussten. So manches geplante Konzert wurde in den letzten Wochen abgesagt, das Bachfestival fiel aus. Auch Matthias Grünert gestaltet seine Orgeltour, die es seit über zehn Jahren gibt, normalerweise anders, nämlich als richtige Konzerte an den Thüringer Orgeln.

Da öffentliche Konzerte noch nicht wieder möglich sind, wählten Grünert und sein ehrenamtliches Organisationsteam von der Kirchgemeinde Hoheneiche diesmal ein kleineres Format: Orgelvespern und Orgelmatineen als musikalische Gottesdienstformen, die unter Einhaltung der Hygienevorschriften erlaubt sind. An 14 Orten spielte Matthias Grünert seit Himmelfahrt, darunter war mit Ellichleben eine weitere Kirche im Ilm-Kreis dabei. Sein Ziel dabei: Niemals das gleiche Programm spielen.

In der Bachkirche gibt es an diesem Sonntagnachmittag natürlich Bach. Grünert hat zehn Choralbearbeitungen aus dem „Dritten Theil der Clavier-Übungen“ herausgesucht. Sie erinnern an den Ablauf eines lutherischen Gottesdienstes zu Bachs Zeiten und geben dem Kantor der Dresdener Frauenkirche – der gebürtige Nürnberger übt dieses Amt seit der Wiedereinweihung des Gotteshauses im Jahr 2005 aus – die Chance, die Bandbreite der gewaltigen Orgel erklingen zu lassen. Mal sind es zarte, leise Töne, die er anschlägt, mal schwellen sie zu einem gewaltigen Gotteslob an.

Dann ergreift Pfarrer Thomas Kratzer das Wort zur Andacht, spricht leise, eindringliche Sätze vom Glauben an Gott auch in Zeiten von Not, Angst und Krankheit. Ein Glaube, der Kraft gebe, im Leben wie im Sterben und gerade auch in diesen schweren Tagen der Einschränkungen.

Matthias Grünert, der in Bayreuth und Lübeck studierte, zahlreiche Preise gewann und schon von Japan bis Island konzertierte, ist derweil zur Steinmeyer-Orgel gewechselt. Nun gibt es Felix Mendelsohn Bartholdys Sonate d-Moll, ein Werk über den Choral „Vater unser im Himmelreich.“ Wie passend zur Bachkirche, wie passend zu diesem Tag. Als die letzten Töne verweht sind, herrscht stille Andacht im Raum. Erst allmählich rühren sich die Hände zum Applaus, der dann umso herzlicher ausfällt. Dankbar für eine Stunde musikalischen Hochgenusses, für ein Stück Normalität im Glauben und in der Kirchenmusik nach so langer Zeit.