Arnstadt: Eingaben in der DDR

Wenn der DDR-Bürger nicht mehr weiter wusste, schrieb er eine Eingabe. 410 Beschwerden gingen 1989 beim Rat der Stadt Arnstadt ein, mehr als eine pro Tag. Sie erzählen von Mangelwirtschaft und Missständen, aber auch vom Selbstbewusstsein der Verfasser. Heute liegen diese Akten im Stadt- und Kreisarchiv Arnstadt. Wenn man sie mit einem Abstand von 30 Jahren liest, geben sie einen interessanten Einblick in ein Land, das vor seinem Ende stand.

In einer Eingabe an den Rat der Stadt Arnstadt schilderte eine Anwohnerin am 27. Februar 1989, was ihr beim „Einkaufsbummel“ passiert war. Wenn man ihren Brief heute liest, ist man verwundert, wie viele Läden es damals gab – und wie wenig zu kaufen: „Die Drogerie in der Feldstraße hatte aus technischen Gründen geschlossen, der Blumenladen gleich nebenan war ebenfalls geschlossen, ohne Angabe von Gründen. Im Gemüseladen wollte ich ein Kilogramm Äpfel kaufen, um meinem Kind wenigstens eine kleine Vitaminbeigabe mit in den Kindergarten geben zu können. Leider hatte man die nicht. Auch vergangene Woche waren schon keine Äpfel im Angebot. Für einen Salat brauchte ich einen Becher Mayonnaise. Da der Lebensmittelladen in der Feldstraße geschlossen ist, ging ich in den Selbstbedienungsladen der gleichen Straße. Aber auch hier erhielt ich keine Mayonnaise. Mein Weg führte mich dann ins Center, wo mir gesagt wurde, dass es in der ganzen Stadt keine Mayonnaise gäbe. Im Gemüseladen in der Bahnhofstraße erhielt ich den vorletzten Beutel Äpfel. In der Verkaufsstelle für Molkereierzeugnisse in der Bahnhofstraße startete ich meinen letzten Versuch, einen Becher Mayonnaise zu erstehen. Die Verkäuferin dort war zwar sehr freundlich, aber helfen konnte sie mir auch nicht. Nun frage ich Sie: Ist das normal?“

Natürlich war das nicht normal, das wusste auch die Abteilung Handel und Versorgung beim Rat der Stadt. Schließlich gingen dort nicht nur ständig Eingaben zur schlechten Versorgungslage ein, auch in den öffentlichen Sprechstunden der Abgeordneten gab es regelmäßig Kritik. Ein Abgeordneter notierte auf einer Versammlung im Bahnbetriebswerk: „In der Verkaufsstelle in der Karl-Liebknecht-Straße gibt es nach 16.30 Uhr kein Brot und keine Milch mehr. In der Feldstraße gibt es eventuell nur montags früh Feinfrosterzeugnisse, Gemüsekonserven nur donnerstags. Das Gemüseangebot ist sehr mangelhaft, die Frauen fragen nach Porree, Grünkohl, Spinat, Möhren und Chicoree...“. Eine Handels-Eingabe beschreibt fast ein Luxus-Problem. Ein Arnstädter hatte im Delikatess-Laden auf dem Holzmarkt im Januar 1989 eine Flasche Eierlikör für 26 Mark gekauft. Daheim stellte er fest, dass die Flasche das Verfallsdatum vom 30. Oktober trug, also über zwei Monate überfällig war. Im Laden bekam er keine andere Flasche. Alle hatten das Ablaufdatum überschritten. Erstaunt musste der Kunde ein paar Tage später feststellen, dass die abgelaufenen Flaschen noch immer im Laden standen. Das Verfallsdatum war durch einen Stempel unkenntlich gemacht. Nach der Eingabe wurde die Verkaufsstelle kontrolliert und der Verstoß bestätigt.