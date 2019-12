Fiasko mit Programmheften beim Arnstädter Bach-Advent ausgeputzt

Jede Medaille hat zwei Seiten. Diese Erfahrung mussten auch die Organisatoren des diesjährigen Bach-Advents Ende November/Anfang Dezember machen (wir berichteten). Auf der Habenseite steht mit über 12.000 Besuchern rund ein Drittel mehr als noch im Vorjahr als Publikum für die 232 Konzerte, Lesungen und Aufführungen der 437 beteiligten Künstler. Häuser, Höfe und Keller in der Altstadt platzten oft aus allen Nähten, Hotels und Unterkünfte in Arnstadt und Umgebung waren teilweise Monate vorher ausgebucht. Durch das Benefizkonzert von Ian Anderson und Band wurde ein hoher fünfstelliger Betrag für die Sanierung des Kreuzhofes in der Arnstädter Oberkirche eingespielt.

„Es war der beste Bach-Advent aller Zeiten“, so Christoph Hodgson und Rainer Pense vom kleinen Organisationsteam des Festivals am Freitag. Allerdings bis auf eine Ausnahme. Nach einem gedruckten Programm – wie in den letzten Jahren üblich – suchte man vergeblich. Eigentlich waren die Hefte für den Montag vor dem Festivalwochenende angekündigt und versprochen worden, doch es passierte: Nichts. „Wir haben alle etliche graue Haare mehr, am Donnerstag waren immer noch keine da, da setzte ich mich nachts hin und drückte 3500 Stück zu Hause am Computer“, so Rainer Pense. Am Samstag stornierten die Festivalmacher dann den Auftrag. Da war die Katze aber schon in den Brunnen gefallen, „es war ein Fiasko“, so Pense und Hodgson.

Das Programm und der Druck des Heftes sind zwar immer knapp auf Kante gestrickt, „wir wollen damit vermeiden, dass wir kurzfristige Änderungen dort nicht mehr unterbringen können“, so Pense, aber bisher hat es immer noch irgendwie geklappt. Nur eben dieses Jahr nicht. Das bedeutet Einnahmeverluste durch den Verkauf des Heftes und natürlich auch bei den Sponsorengeldern, die für Anzeigen darin hätten fließen sollen.

„Wir werden uns natürlich noch einmal auf geeignete Weise bei unseren Sponsoren bedanken und uns für das, wofür wir nichts können, entschuldigen“, so Hodgson. Die Konsequenz: Nächstes Jahr wird das Programm eher in Druck gegeben, damit so etwas nie wieder passiert. Rechtliche Konsequenzen will man nicht ziehen, die hätten wenig Aussicht auf Erfolg, so Pense.

Bei den Einnahmen und Ausgaben geht man mit einer schwarzen Null aus dem Festival, auch weil man sich in dieser Woche noch mit der Stadt über eine Rechnung für die Hütten einigen konnte.