Arnstadt: Gottesdienst spendet Trost und Kraft

In der Bachkirche soll am 6. November an die Verstorbenen erinnert werden.

Notfallseelsorger und der Hospizdienst laden am 6. November ab 18 Uhr in die Bachkirche zum jährlichen Gedenkgottesdienst ein. Wenn ein Mensch stirbt, hinterlässt sein Leben in uns Spuren. Für Angehörige und Freunde entsteht eine Lücke, die nicht wieder gefüllt werden kann. Doch wie können wir nach dem Verlust eines lieben Menschen weiterleben? Die Erinnerung ist ein Schatz, der bleibt über das Vergessen hinaus. Auch für die Menschen in den helfenden Berufen ist der Tod immer wieder eine Herausforderung. Jedes Schicksal berührt die Helfer.

Der Gedenkgottesdienst richtet sich an Angehörige und Freunde, an Ärzte, Schwestern, Feuerwehrleute, Rettungskräfte, Notfallseelsorger, Hospizmitarbeiter, Polizisten und Betroffene, die Trost suchen oder Kraft tanken wollen.