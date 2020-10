Arnstadt: Herbstvergnügen auf der Hammerecke

Eigentlich wollten die Schausteller zusammen mit der Stadt und den zahlreichen Gästen in diesem Jahr ihr 172. Wollmarktfest in Arnstadt feiern. Corona hat aber allen einen Strich durch die Rechnung gemacht. „Seit Mitte März sitzen wir auf dem Trockenen“, erzählt gestern Dirk Kirchner, 1. Vorsitzender vom Verband der Reisenden Schausteller Thüringen. Kein einziges Fest duften die Schausteller durchführen, aber die Kosten sind weitergelaufen. Vor etwas mehr als vier Wochen haben sich die Verantwortlichern der Schaustellergilde zusammengesetzt und ein Hygienekonzept erarbeitet. Das wurde von den Gesundheitsämtern abgesegnet. So durfte in Meiningen vor vier Wochen wieder ein Fest zusammen mit den Thüringer Schaustellern durchgeführt werden. Mit Erfolg.

Nun kommen die Schausteller nach Arnstadt, um ihr neuntägiges Herbstvergnügen vom 17. bis 25. Oktober auf der Hammerwiese durchzuführen. An insgesamt neun Tagen werden die Besucher der Festlichkeit in den Genuss des bunten Schaustellertreibens kommen. Für die Jüngsten warten hier Kinderkarussell, Spiele wie Ball- und Pfeilwerfen oder auch das beliebte Entenangeln. Es gibt mehrere Greiferspiele für Jung und Alt. Natürlich darf auf der Hammerwiese beim Herbstvergnügen nicht der Autoscooter fehlen. Auch wird bis zur Eröffnung am Samstag ein Kettenflieger, das Break Dance und eine Scheibenwischer Cosmic Trip aufgebaut. Für das leibliche Wohl sorgen die Schausteller mit Thüringer Bratwurst, Currywurst, Langos sowie zahlreichen süßen Leckereien wie Mandeln, Zuckerwatte, Waffeln, Crepes und mehr. Geöffnet ist das Herbstvergnügen täglich von 14 bis 22 Uhr. Offizielle Eröffnung wird am Samstag um 16 Uhr sein. Am Mittwoch gibt es einen Familientag mit ermäßigten Preisen und am Samstag wird dann ein Höhenfeuerwerk gezündet.

Um die Unkosten für die Hygiene- und Sicherheitsauflagen ein wenig abzufedern wird ein symbolischer Eintrittspreis von einem Euro pro Person erhoben. Kinder unter sechs Jahren haben freien Eintritt. Der Ein- und Ausgang befindet sich am Fischtor.