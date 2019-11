Arnstadt: Ludwig-Bechstein-Schule zieht in ehemaliges Gymnasium

In das Gebäude des ehemaligen Neideckgymnasiums in Arnstadt soll die Ludwig-Bechstein-Regelschule vom Rabenhold einziehen. Seit Monaten geben sich deshalb dort die Handwerker die Klinken in die Hände. Das über 100-jährige Gebäude hat eindeutig schon bessere Tage gesehen. Als es mit der Sanierung im April losging, waren überall Spuren von Rohrbrüchen an den Wänden zu sehen, die Feuchtigkeit ließ den Putz bröckeln.

Wie groß der Bedarf war, sah man von außen nicht, denn Fassade, Dach und Fenster waren und sind in Schuss, das alles wurde bereits 2010 in Ordnung gebracht. Im Inneren hingegen war und ist viel zu tun: Die Elektrik ist zum Teil eben jene hundert Jahre alt, Rohre wurden auf Putz verlegt – was heute niemand mehr machen würde. Parkett mit zum Teil gesundheitsschädlichen Substanzen wurde damals verlegt. Ein vernünftiger und vor allem den Bestimmungen entsprechender Brandschutz war Fehlanzeige, es fehlte an Fluchtwegen und barrierefreien Zugängen zu den oberen Etagen. All das und mehr wird derzeit in Ordnung gebracht – mittlerweile begann im Inneren nach den Abrissarbeiten bereits der Rohbau.

Am Freitag überbrachte Klaus Sühl, Staatssekretär im Thüringer Infrastrukturministerium, den Fördermittelbescheid in Höhe von rund 3,5 Millionen Euro. Insgesamt kostet das Vorhaben rund 4,7 Millionen Euro. Den „Rest“ – rund 1,27 Millionen Euro – steuert der Landkreis bei, wofür dieser und die Kreistagsmitglieder durch Sühl ausdrücklich gelobt wurden.

Sanierungsstau wird abgearbeitet

Einen kleinen Wermutstropfen gab es am Freitag allerdings – vor allem für Carola Gorke, die Schulleiterin der Bechsteinschule. Sie hatte anfangs gehofft, vielleicht schon nächstes Jahr einziehen zu können, dann hieß es, vielleicht im Februar 2021, aber auch daraus wird nichts. „Das ist bauseitig nicht zu schaffen“, so Architekt Dietmar Winkelmann. Nun ist die Rede von einem Umzug zum Schuljahresbeginn 2021/22 – natürlich möglichst in den Ferien davor.

Der Raumplan wurde an das inzwischen veränderte Schulkonzept der Bechsteinschule angepasst, an dem seit mittlerweile schon zehn Jahren gefeilt wird. Über 20 Klassen- und alle notwendigen Fachräume entstehen im Gebäude. Die Verwaltung zieht unters Dach. Im Keller wird es nicht nur ein Schülerrestaurant geben, sondern auch zusätzliche Räume, die für Freizeitangebote genutzt werden können. Denn die Bechstein-Schule, die dann am neuen Standort am Schlossplatz „Schule am Schloss Neideck“ heißen wird, soll eine Ganztagsschule sein und dafür ist Platz nötig. Nicht nur ein Aufzug wird eingebaut, es wird auch ein zweites Treppenhaus geben – eine der Forderungen des Brandschutzes. Auch die Aula bekommt einen zweiten Ausgang. Zwar wird dadurch die Bühne etwas kleiner, dafür kann sie aber in den Raum hinein vergrößert werden.

Ideale Lernbedingungen schaffen

Das Geld jedenfalls sei gut angelegt, darin sind sich Enders und Sühl einig. Vor allem natürlich der Kinder und Jugendlichen wegen, die hier ideale Lernbedingungen finden sollen. Aber auch das denkmalgeschützte Gebäude und Arnstadts Innenstadt werden profitieren, da die Sanierung behutsam und im Sinne des Denkmalschutzes erfolgen werde. „Man muss natürlich auch den Steuerzahlern danken, die es ja eigentlich erst ermöglichen, dass wir dieses Geld dafür in die Hand nehmen können“, so Sühl beim Rundgang durch das Haus.

In der vergangenen Legislatur seien in Thüringen insgesamt 400 Millionen Euro in Schulbau und Schulsanierung geflossen, „aber wir wissen, wir werden noch einmal mindestens genau so viel Geld brauchen, um auf einen Standard in Thüringen zu kommen, der für Schüler und Lehrer gute Bedingungen bietet“, sagt Sühl.

Der Sanierungsstau müsse abgearbeitet werden, weil man den falschen Prognosen über die demografische Entwicklung geglaubt habe – auch in Arnstadt. „Wir haben mehr Kinder, als wir vor Jahren gedacht haben. Dem müssen wir jetzt Rechnung tragen.“ In den Ilm-Kreis seien mit dem Fördermittelbescheid für das alte Neideckgymnasium in den letzten Jahren über zehn Millionen Euro geflossen. Wie wichtig das ist, sagte auch Schulleiterin Gorke, im Gebäude auf dem Rabenhold fehle einfach der notwendige Platz: „Wir fiebern dem Umzug entgegen.“