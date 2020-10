Arnstadt: Neideckverein sagt Advent unterm Turm ab

„Es gibt Entscheidungen, die trifft man nicht leichtherzig. Dennoch sind sie nötig.“ Andreas Adolf, der Vorsitzende des Neideckvereins, klingt traurig, als er über den jüngsten Vorstandsbeschluss spricht: In diesem Jahr gibt es keinen Advent unterm Turm. „Wir haben hin- und herüberlegt, uns mehrfach auch mit unserem Hauptsponsor, den Stadtwerken, ausgetauscht“, so Adolf. Sowohl die Vereinsmitglieder als auch die Stadtwerke waren fest entschlossen, ein umfangreiches Hygienekonzept aufzustellen, um den beliebten Weihnachtsmarkt auf dem Gelände der Neideckruine durchführen zu können. Letztlich habe man sich aber eingestehen müssen, dass es unmöglich ist, dort die nötigen Abstände einzuhalten. Auch reicht die Zahl der aktiven Vereinsmitglieder für Kontrollen nicht aus. Daher wurde die Veranstaltung abgesagt – verbunden mit der Hoffnung, dass es 2021 wieder eine Neuauflage gibt.

Auch andere Veranstalter führten in den letzten Wochen intensive Gespräche. „Unsere Klosterweihnacht findet statt“, betonte Heiko Zitzmann vom Kulturverein in Ichtershausen. Allerdings nicht in der Klosterstraße, denn auch dort geht es eng zu. „Wir weichen auf das Nadelwerksgelände aus“, verrät der Vereinschef. Dort könne man den Zugang kontrollieren und habe genug Platz, um eine Art Einbahnstraßensystem von Stand zu Stand zu etablieren.

Stadt Arnstadt erstellt umfangreiches Konzept

„Auch wir halten am Weihnachtsmarkt fest“, betont Arnstadts Bürgermeister Frank Spilling (pl). „In Zeiten wie diesen ist es wichtig, dass nicht alles ausfällt, dass den Menschen auch etwas geboten wird“, weiß er. Zwar steigen die Kosten für die Stadt, unter anderem, weil mehr Sicherheitsleute engagiert werden müssen. Die Innenstadt sei aber groß genug, um die Stände dezentral zu platzieren. Das Sicherheitskonzept steht, sagt der Bürgermeister. Ob die Veranstaltung stattfinden kann, entscheidet das Gesundheitsamt aber erst sehr kurzfristig mit Blick auf die aktuellen Coronazahlen. „Damit können wir aber leben. In den Verträgen, die wir mit Händlern und Künstlern abschließen, ist das berücksichtigt“, sagt Spilling. Die kurzfristige Freigabe der Veranstaltung betrifft auch Halloween, das an diesem Freitag gefeiert werden soll. Erst am Donnerstag steht fest, ob die Party tatsächlich stattfinden kann. Abgesagt werden musste indes die beliebte Halloweenparade, denn beim Umzug durch die Stadt sind die Abstände nicht einhaltbar.

„Auch wir gehen derzeit fest davon aus, dass der Bach-Advent stattfindet“, betont Christopher Hodgson vom Stadtkern e.V. Freilich nicht in der herkömmlichen Form. In Kellern oder engen Höfen etwa könne nichts stattfinden. Stattdessen plant der Verein ein dreitägiges Open Air auf dem Markt, das jeweils 1000 zahlende Gäste besuchen können. Am Freitag vorm ersten Advent will unter anderem Keimzeit auftreten, am Sonntag wird Konstantin Wecker auf der Bühne stehen.

Tassen statt Tickets für den Bach-Advent

In wenigen Tagen soll der Kartenvorverkauf starten. Klassische Papiertickets wird es übrigens nicht geben, sondern extra für die Konzerte gestaltete Glühweintassen. Aber auch beim Bach-Advent gilt: Die finale Entscheidung, ob er stattfinden darf, fällt erst kurzfristig. „Für den Fall der Absage erhalten die Ticketkäufer ihr Geld zurück. Konstantin Wecker hat außerdem zugesagt, in diesem Fall ein Ersatzkonzert zu geben. Das könnte nächstes Jahr in der neu gestalteten Konzertmuschel auf dem Theaterplatz stattfinden“, benennt Christoph Hodgson einen Plan B, der hoffentlich trotz steigender Covid-Zahlen nicht benötigt wird.