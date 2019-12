Arnstadt: Rathaus-Mitarbeiterin verweigert SED-Eintritt

Wenn der DDR-Bürger nicht mehr weiter wusste, schrieb er eine Eingabe. 410 solche Beschwerden gingen 1989 beim Rat der Stadt Arnstadt ein, mehr als eine pro Tag. Sie erzählen von Mangelwirtschaft und Missständen, aber auch vom Selbstbewusstsein der Verfasser. Heute liegen diese Akten im Stadt- und Kreisarchiv Arnstadt. Wenn man sie mit einem Abstand von 30 Jahren liest, geben sie einen interessanten Einblick in ein Land, das vor seinem Ende stand.

Die politisch interessanteste Eingabe stammt vom 22. Juni 1989. Darin schrieb eine junge Frau an den Genossen Honecker mit der Bitte, ihr den sofortigen Eintritt in die SED zu ersparen. Sie hatte im Arnstädter Rathaus im März 1989 eine Stelle angetreten und beim Einstellungsgespräch auch zugestimmt und unterschrieben, dass sie in die SED eintreten werde. Allerdings brauche sie dafür noch etwas Zeit, fügte sie damals mündlich hinzu.

Anfang April legte ihr der Parteisekretär ein Aufnahmeformular auf den Tisch. Als sie dies bis Juni nicht ausgefüllt hatte, wurde sie vor die Wahl gestellt: Entweder sie trete jetzt ein – oder sie müsse sich eine andere Arbeit suchen. So steht es in ihrem Brief an Erich Honecker.

Die Frau bezweifelt darin, dass es ein Gesetz gibt, „was besagt, dass man entlassen wird, wenn man nicht in die Partei eintritt“. Ihre Eingabe brachte die Verantwortlichen in eine schwierige Lage. Es war so wie im Märchen: Da hatte plötzlich jemand „Der Kaiser ist nackt“ gerufen. Überraschend wie die Eingabe selbst ist auch der Ausgang der Sache. „Ich vertrete den Standpunkt, dass wir aus arbeitsrechtlichen Gründen das Arbeitsrechtsverhältnis aufrechterhalten sollten“, schrieb der Bürgermeister in seiner Stellungnahme. Alles andere würde sich durch einen „ständigen politischen Erziehungsprozess“ ergeben.

Interessant ist auch, wie die Behörden 1989 mit Ausreisewünschen umgingen. So bat eine Frau in einer Sprechstunde des Vorsitzenden des Rates des Kreises darum, ihren Sohn nach dem Westen ausreisen zu lassen. Sie sei der Meinung, man solle Jugendlichen die Möglichkeit geben, „alles kennenzulernen“. Der Vorsitzende machte zwar den Vorschlag, sie solle ihren Sohn vom Hierbleiben überzeugen, sagte aber zugleich, dass er als Vertreter der Staatsmacht keine Möglichkeit habe, „in dieser Angelegenheit zu helfen“. Es gab aber auch andere Sichten auf ausreisewillige DDR-Bürger. Am 8. November 1989, einen Tag vor dem Mauerfall, wandte sich ein Arnstädter an die Volkskammer und forderte „die sofortige Beendigung der Fürsorge für Übersiedler“. Hintergrund war, dass Wohnungen von nach dem Westen ausgereisten DDR-Bürgern zunächst nicht angetastet wurden. „Als Abschiedsgeschenk bekommen Bürger der DDR ihre Wohnungen mit auf den Weg, während tausende Bürger, die bereit sind, für die Erneuerung in diesem Lande zu arbeiten, der Lösung ihres Wohnungsproblems harren“, heißt es in der Eingabe. Als Vorboten der neuen Zeit kann man Eingaben von 1989 werten, in denen Bürger Eigentumswohnungen kaufen wollten. Sie erhielten immer die gleiche Antwort: Dafür gäbe es keine Rechtsgrundlage.