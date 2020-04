Arnstadt. Budget für abgesagtes Familienfest am 1. Mai kommt den Ärmsten zugute.

Arnstadt: SPD spendet für die Tafel

Aufgrund der aktuellen Situation hat der SPD-Ortsverein Arnstadt beschlossen, das traditionelle Familienfest am 1. Mai nicht durchzuführen. „In dieser Ausnahmesituation heißt es mehr denn je, Verantwortung zu tragen, um die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen. Wir alle müssen füreinander da sein“, betonte die Ortsvorsitzende Alexandra Eckert.

Das Geld, das der Ortsverein für das Ausrichten des Festes eingeplant hat, soll an die Arnstädter Tafel gespendet werden, die aktuell wie viele andere auch vor großen Herausforderungen stehe. „Wir wollen unseren Teil dazu beitragen, dass der Betrieb der Tafel, die in dieser kritischen Zeit einen wichtigen Beitrag zur Versorgung von ärmeren Menschen leistet, aufrecht erhalten werden kann“, so Eckert.