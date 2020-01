Arnstadt will und muss in Zukunft digital aufrüsten

Geht es nach dem Willen der Mitglieder des Hauptausschusses und auch der Mehrzahl der Stadträte, dann soll Arnstadt in den nächsten Jahren smarter werden. Das betrifft nicht so sehr die wörtliche Übersetzung (smart = clever), sondern den Schritt oder die Schritte hinein ins digitale Zeitalter unter dem Stichwort Smart City. Laut Bürgermeister Frank Spilling (parteilos) befinde man sich da im vergleich zu anderen Städten ähnlicher Größe zwar im Mittelfeld, es müsse aber durchaus noch einiges geschehen. „Wir sind hier nicht die ersten, aber auch nicht die letzten“ sagte er am Dienstagabend im Hauptausschuss.

Konkret ging es um zwei Themen: Von der Fraktion Bürgerprojekt/FDP kam der Beschlussantrag, ein sogenanntes Smart-City-Konzept zu erstellen – mit dem Fokus nicht nur die Vorgänge in der Verwaltung selbst, sondern auch auf die städtischen Dienstleistungen. Arnstadt müsse digitaler werden, andere Städte wie etwa Ilmenau seien da schon weiter. Das betreffe dann alle Bereiche des öffentlichen Lebens und Dienstes, der Eigenbetriebe der Stadt, der kulturellen Einrichtungen – eben alles, was das lebenswerte Leben in Arnstadt ausmacht. „Für den Bürger ist im Augenblick nicht wahrnehmbar, dass in Sachen Digitalisierung irgendetwas in Arnstadt passiert, dass muss sich ändern und das ist auch eine Chance für die Verwaltung“, so Markus Tempes (Bürgerprojekt/FDP).

Die Grünen wiederum wollen für Arnstadt ein Mängelmeldesystem im Internet. Angesichts der Politik- und Verwaltungsverdrossenheit vieler Bürger biete ein solches die Möglichkeit, beispielsweise vom Smartphone aus direkt in Kontakt mit der Stadtverwaltung zu treten, so Josefine Galle (Grüne). Außerdem solle es einen Überblick über bereits andere eingegangene Meldung und deren Bearbeitungsstand geben. Dort erfasste Mängel könnten Straßenschäden, illegale Müllhalden, falsche oder unzureichende Beschilderungen, kaputte Straßenlampen, nicht abgesicherte Baustellen und vieles mehr sein – eben alles, was die Einwohner der Stadt stört oder bewegt.

Dadurch werde nicht nur die Teilhabe der Einwohner an den Vorgängen in ihrer Stadt gestärkt, sondern auch die Beseitigung von Problemen und Mängeln deutlich verbessert und transparenter gemacht.

Beide Vorschläge kamen fraktionsübergreifend im Hauptausschuss gut an. Ab sofort soll laufend und auch zeitnah über Fortschritte auf diesem Gebiet berichtet werden. Laut Spilling sei das Land gerade dabei, über einen für alle Kommunen einheitlichen Mängelmelder nach dem Vorbild aus Jena nachzudenken, der Stünde dann auch Arnstadt kostenfrei zur Verfügung. Die Preise auf dem freien Markt für eine solche Software schwanken derzeit so um die 20.000 Euro, für die Installation müsste man externe Dienstleister beauftragen. Spillings Vorschlag, so etwa drei Monate zu warten, bis das Land sich positioniert habe, fand Zustimmung.

Wichtig sei es, kleine und übersichtliche Pakte zu schüren, die dann auch zeitnah und spürbar umgesetzt werden können. „Wir haben die Zeichen der Zeit erkannt und müssen und wollen handeln“, so Spilling im Hauptausschuss. Fraktionsübergreifend einig war man sich auch, „nicht ständig eine neue Sau durchs Dorf zu treiben“, so SPD-Stadtrat Christian Hühn, sondern das Thema Digitalisierung der Angebote der Stadt jetzt sowohl in den Arbeitskreisen, den Ausschüssen, im Stadtrat und in der Verwaltung voran zu treiben, damit irgendwann auch greifbare Ergebnisse präsentiert werden können.