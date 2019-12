Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Arnstadts berühmte Schriftstellerin feiert 194. Wiegenfest

Zum 194. Geburtstag der Eugenie John, besser bekannt unter ihrem Künstlernamen Marlitt, trafen sich Literaturfreunde der Schriftstellerin im Café Marlitt in Arnstadt. Uta Kessel erzählte in lockerer Runde Geschichten aus dem Leben der Marlitt. Einig ist sich der Freundeskreis, den 200. Geburtstag in sechs Jahren würdig zu feiern. Die Vorbereitungen für das Jubiläum laufen schon bald an. Bis dahin kann man die Marlitt, oft dargestellt von Uta Kessel, zum Beispiel bei Stadtführungen erleben.