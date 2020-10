Arnstadts Wasser wird weicher

Markus Hübner wirft einen skeptischen Blick gen Himmel. „Da kommt aber eine schwarze Wand herangezogen“, sagt der Mitarbeiter des Unternehmens Tiefbau Walther. Sollten sich die Wolken entladen, wäre Feierabend für ihn und seine Kollegen. Dabei drängt die Zeit: Ende November soll der Berggartenweg wieder freigegeben werden. Bis dahin ist noch jede Menge zu tun. Unter anderem muss noch fertig gepflastert werden, auch die finale Asphaltschicht fehlt noch.

Glasfaserkabel für die Mess- und Steuertechnik im Wasserwerk

„Wir haben auch noch einige wenige Restarbeiten zu erledigen“, verrät Peter Fidelak, der Werkleiter des Wasser- und Abwasserzweckverbandes Arnstadt und Umgebung. Glasfaserkabel müssen noch fertig verlegt werden, damit später die Mess- und Steuerungstechnik im benachbarten Wasserwerk einwandfrei arbeiten kann.

Nicht gesundheitsschädlich, aber sehr ärgerlich im Haushalt

In den Monaten zuvor kamen auch ungezählte neue Leitungen in den Boden, wurde an Hochbehältern gearbeitet, wurden Umbauten im Wasserwerk vorgenommen. Mit dem großen Ziel, den Menschen im Innenstadtbereich von Arnstadt weicheres Trinkwasser zu bescheren. Denn auch, wenn hartes Wasser gesund ist, gab es doch immer wieder Beschwerden, weil Kaffeemaschinen und andere technische Geräte oft binnen weniger Tage verkalken und ständig aufwendig gereinigt werden müssen. „Dass es Ausfällungen gibt, ist normal, wenn man hartes Wasser erhitzt“, sagt Fidelak.

Nach langen Debatten im Arnstädter Stadtrat gab schließlich auch die Verbandsversammlung, der neben Arnstadt viele weitere Gemeinden aus dem Ilm-Kreis und dem Weimarer Land angehören, grünes Licht für Baumaßnahmen, die zum Ziel haben, den harten Arnstädter Brunnenwasser künftig weicheres Ohrawasser beizumischen. Dadurch sinkt der Kalkgehalt von derzeit 23 auf nur noch elf Grad. Für die Arnstädter wird das deutlich spürbar sein.

Private Entkalkungsanlagen müssen angepasst werden

„Wir haben gerade die letzten Details abgestimmt und nun einen Termin festgelegt: Ab Mitte Januar wird das weichere Wasser beigemischt“, so der Werkleiter. Die Wasserzufuhr muss dafür nicht unterbrochen werden, auch der Wasserdruck sinkt nicht. Anfangs kann es aber zu einer Eintrübung des Wassers kommen – eine normale chemische Reaktion, die die Wasserqualität aber nicht mindert. Hausbesitzer sollten im Vorfeld ihre Wasserinstallationsanlagen von einer Fachfirma prüfen lassen, so Fidelaks Rat. Wer eine Entkalkungsanlage betreibt, müsse diese auch an die neuen Gegebenheiten anpassen.

Bezahlen werde alle Abnehmer im Verbandsgebiet

Gänzlich unumstritten ist die Umsetzung des Arnstädter Wunsches im Verbandsgebiet übrigens nicht. Denn die notwendigen Baumaßnahmen waren teuer. Bezahlt werden sie allerdings nicht aus dem Arnstädter Budget, sondern aus der Gemeinschaftskasse, was sich 2021 auch bei den Gebühren bemerkbar machen wird: Sie werden steigen. Und zwar für alle Wasserabnehmer im Verbandsgebiet. Auch für jene, die nach wie vor hartes Wasser haben oder bereits seit Jahren mit weicherem Wasser beliefert werden.