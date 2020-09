Arnstädter Bach-Ausstellung wieder zu besichtigen

Ab Donnerstag kann die Ausstellung „Hörbarer Glaube. Johann Sebastian Bach in Arnstadt.“ wieder besucht werden. Die Wiedereröffnung ist durch ein neues Schutzkonzept für das Schlossmuseum Arnstadt möglich geworden. Das Konzept erlaubt außerdem mehr Besucher in den Ausstellungsräumen sowie um einen Tag erweiterte Öffnungszeiten.

Die Ausstellung „Hörbarer Glaube. Johann Sebastian Bach in Arnstadt.“ entstand im Rahmen des Thüringer Tourismusbudgets, welches der Kulturbetrieb Arnstadt gemeinsam mit der Weimar GmbH im Jahr 2017 gewonnen hatte. Sie sollte für die Bachstadt ein wichtiger Touristenmagnet im Themenjahr „Musikland Thüringen 2020“ werden. Eröffnet wurde die neue Bachausstellung im November 2019. Dass sie in Folge der Coronavirus-Pandemie bereits nach vier Monaten wieder geschlossen werden musste, war ein herber Einschnitt für den Tourismus in Arnstadt.

„Wir haben bei der Konzeption unserer neuen Bachausstellung bewusst auf Mitmachangebote gesetzt“, erklärt Museumsdirektorin Antje Vanhoefen, „Statt Vitrinen und Displays erwarten die Besucher Rätsel, Hörstationen und kleine Experimente. Kinder können hinter Gucklöchern Szenen aus Bachs Zeit entdecken.“

Das Museum ist jeden Donnerstag bis Sonntag von 11 bis 17 Uhr geöffnet.