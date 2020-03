Arnstädter Kinder- und Jugendbeirat agiert auf Landesebene

Im Juli letzten Jahres ist in Arnstadt wieder ein Kinder- und Jugendbeirat (KJB) ins Leben gerufen worden. Seitdem haben sich seine jungen Mitglieder viele Gedanken gemacht, was sie für ihre Altersgenossen an Veranstaltungen anbieten können, welche Themen es gegenüber den Großen zu vertreten gilt.

Nun schauen die Mädchen und Jungen über den Tellerrand hinaus. „Sie haben sich sehr gefreut, dass der Arnstädter Kinder- und Jugendbeirat kürzlich in den Thüringer Dachverband aufgenommen wurde“, erzählt Cornell Eckardt, die bei der Stadtverwaltung die Arbeit mit dem KJB koordiniert. Der Dachverband der Kinder- und Jugendgremien Thüringen (DKJG) ist ein landesweites Jugendmitbestimmungsgremium, in dem junge Menschen solidarisch füreinander einstehen.

Arnstädter beteiligen sich an Erarbeitung des Leitbildes

Deshalb freut man sich dort über jeden Zuwachs und nahm die Arnstädter Jugendlichen gern auf. Lena-Madeleine Winter, die Vorsitzende des Arnstädter Kinder- und Jugendbeirates, Joceline Bieneck sowie Annelie und Mirijam Kratzer vertraten den JKB kürzlich beim Dachverband und brachten sich gleich in die Erarbeitung des Leitbildes und eines Forderungspapiers mit ein.

Damit fordern die jungen Leute unter anderem die Verankerung der Kinderrechte in der Thüringer Landesverfassung und dem Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland. Weitere Forderungen beinhalten umfassende Mitbestimmungsrechte und flächendeckende Beteiligungsstrukturen für junge Menschen auf kommunaler, regionaler und Landesebene; themenoffene Mitbestimmung von Kinder- und Jugendbeteiligungsgremien in allen Planungen, Entwicklungen und Entscheidungen der Kommunen und Landkreise; die Benennung von Ansprechpersonen in den Verwaltungen sowie Stimm-, Rede- und Antragsrecht in allen kommunalpolitischen Ausschüssen.

Forderung nach Wahl mit 16

Auch sollen die tatsächlichen Bedarfe junger Menschen unter Berücksichtigung ihrer Wünsche, Bedürfnisse und Interessen erhoben werden. Und auch das ist den jungen Menschen wichtig: „Wir fordern den flächendeckenden Ausbau des öffentlichen Personenverkehrs, die spürbare Minderung der Ticketpreise und den umfangreichen Ausbau des Radwegenetzes. Wir fordern die Stärkung und Wertschätzung aller Ehrenamtlichen insbesondere demokratischer Initiativen junger Menschen in Thüringen. Wir fordern das Alter für die Teilnahme an den Thüringer Landtagswahlen ab 2024 auf 16 Jahre herabzusetzen. Wir fordern eine Demokratisierung der Unterrichts- und Schulkultur an allen allgemeinbildenden Schulen in Thüringen.“ Zudem sollten Schulen Freistellungen zugunsten des ehrenamtlichen Engagements und der historischen und politischen Bildung junger Menschen flexibler bewilligen.

Termin vom 27. März abgesagt

Kinoveranstaltungen, Baumpflanzaktionen, Müllbeseitigung, vielleicht ein Jugendcafe – es sind viele Ideen, welche die Mitglieder des Arnstädter Kinder- und Jugendbeirates gesammelt und teilweise umgesetzt haben. Eigentlich wollten sie am 27. März ihre konkreten Pläne für dieses Jahr vorstellen. Wie alle Gremien liegt nun auch der KJB auf Grund der Corona-Krise vorerst auf Eis und das Treffen abgesagt werden. Am 24. April, so hoffen die Jugendlichen, könne sie wieder loslegen.

Alle Treffen sind stets öffentlich und alle Interessierten herzlich zur Teilnahme eingeladen. Termine 2020: 24. April, 15.30 Uhr; 28. Mai, 15.30 Uhr; 25. Juni, 15.30 Uhr; 24. September, 15,30 Uhr; 16. Oktober, 14.30 Uhr; 26. November, 15.30 Uhr; 18. Dezember 14.30 Uhr.