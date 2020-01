Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Arnstädter können Stadtfest mit kreativen Ideen bereichern

Fest reserviert im Kalender vieler Arnstädter ist das erste Septemberwochenende. Denn dann wird es in der Bachstadt so richtig voll: Wird zum Stadtfest eingeladen, kommen nicht nur die Einheimischen, sondern auch Besucher aus dem Umland und viele ehemalige Arnstädter. Ausgelassene Stimmung ist dabei garantiert.

Vom 4. bis 6. September wird das inzwischen schon 30. Stadtfest gefeiert. „Wir wollen dieses Jubiläum zu etwas Besonderem machen“, betont Bürgermeister Frank Spilling (parteilos). Schon jetzt laufen die Vorbereitungen für die dreitägige Veranstaltung, Verträge mit Künstlern und Händlern werden geschlossen. Die Arnstädter selber können aber auch einen Teil zum Gelingen des Festes beitragen. „Wir planen einen Ideenwettbewerb“, verrät Spilling.

Dieses Foto vom Trabiheben entstand beim 17. Stadtfest. Foto: Hans-Peter Stadermann

Gerade mit Blick auf Großveranstaltungen sind die Arnstädter extrem kreativ, weiß das Stadtoberhaupt. Er erinnert an das Jahr 2016, als sich die Vergabe des Stadtrechts zum 750. Mal jährte. Eine Feier zu diesem Jubiläum stand anfangs finanzbedingt unter keinem guten Stern. Doch dann vertieften sich Ehrenamtler in das Thema, Ideen sprudelten und letztlich auch Gelder, die das Fest zu einem unvergesslichen Ereignis werden ließen.

Auch das Stadtfest 2020 könnte durch einen solchen Höhepunkt bereichert werden. „Inhaltlich wollen wir gar keine Vorgaben machen“, betont der Bürgermeister. Denkbar sei vieles – vom Festumzug über ein Theaterstück, eine Veranstaltung, die Vereine einbezieht, etwas Musikalisches…

„Wir sind, was Ideen betrifft, gänzlich offen“, betont der Bürgermeister. Lange über Ideen brüten sollten Arnstädter, die sich einbringen möchten, aber nicht. Denn schließlich braucht auch die Umsetzung noch einige Zeit. „Klar ist, dass vermutlich nicht jede Idee realisierbar ist. Doch brauchen wir erst einmal Vorschläge, um abschätzen zu können, wo es hin geht“, betont Frank Spilling.

Wer sich am Ideenwettbewerb beteiligen möchte, sollte ein kurzes Konzept, wie sich das Stadtfest bereichern ließe, zu Papier bringen. Wer mitmachen möchte, sollte seine Ideen bis zum 21. Februar senden an Heiko Zitzmann, der im Rathaus den Bereich Veranstaltungen und Märkte verantwortet. Konzepte können in seinem Büro im Rathaus abgegeben oder per Mail geschickt werden.

Arnstadts Originale gehören zu jedem Stadtfest. 2003 versammelten sich Bach, der Ausrufer, die Marlitt, der Bierrufer und das Schankmädchen am Hopfenbrunnen. Foto: Hans-Peter Stadermann

Im Anschluss tagt eine Jury, der Vertreter der Stadt, der Sparkasse Arnstadt-Ilmenau, der Stadtwerke, des Unternehmervereins, der Wohnungsbaugesellschaft, der Initiative Erfurter Kreuz und der Thüringer Allgemeine angehören. Alle Vorschläge werden priorisiert, für die besten Ideen gibt es auch Preise.

Der Sieger darf sich über einen Arnstadt-Tag mit der ganzen Familie freuen. Dazu gehören eine Stadtführung, ein Mittagessen mit dem Bürgermeister und ein Wellnesstag im Sport- und Freizeitbad.

Zudem werden fünf Gutscheine im Wert von je 50 Euro für den Ticketshop Thüringen verlost.

Etwas mehr Zeit lassen können sich Arnstädter, die in den vergangenen Jahrzehnten Fotos auf dem Stadtfest gemacht haben. „Wir möchten auch gern eine Ausstellung mit Bildern aus den letzten 30 Jahren präsentieren“, sagt Frank Spilling. Wer in seinem Fotoalbum spannende Stadtfestbilder findet, kann diese ebenso im Rathaus bei Heiko Zitzmann abgeben. Die Bilder werden eingescannt und dabei nicht beschädigt, die Besitzer erhalten die Originale selbstverständlich zurück.

Die Ausstellung selber wird erst kurz vor dem Stadtfest zusammengestellt – je nachdem, wie viele Fotos zusammenkommen, wird der Ausstellungsort gewählt. Damit es auf der Zielgeraden nicht ganz so stressig wird, sollten Fotobeiträge bis zum Beginn der Sommerferien im Rathaus vorliegen. „Wir freuen uns schon auf viele Beiträge“, sagt der Bürgermeister.

Das Büro von Heiko Zitzmann befindet sich im Rathaus, Markt 1, Zimmer 2.10. Erreichbar ist er unter Telefon: 03628 / 74 57 19 oder per E-Mail: heiko.zitzmann@stadtverwaltung.arnstadt.de.