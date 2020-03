Arnstädter Oberkirche wieder täglich geöffnet

Kurz vor 10 Uhr räumt Sebastian Jokisch den Aufsteller vor den Turm der Oberkirche. Darauf ein dicker Pfeil nach rechts in Richtung Tür. Seit 1. März ist der junge Mann für die Aufsicht in dem Gotteshaus bei der Evangelischen Kirchgemeinde angestellt.

Dort kennt man ihn seit Dezember 2018, als er Sozialstunden ableistete. „Wir haben gemerkt, er passt zu uns“, sagt Pfarrer Thomas Kratzer. Jokisch übernahm später als geringfügige Beschäftigung die Aufgabe, den Einsatz der Helfer für die „offene Kirche“ in der Bachkirche und der Liebfrauenkirche zu planen. Das tut er auch weiterhin. Aber fünf Stunden täglich ist er seit Montag in der Oberkirche. Die niedrigen Temperaturen stören ihn nicht, zumal es ja auch ein Wärmestübchen mit einer kleinen Heizung gibt.

Pfarrer Kratzer freut sich, dass der 34-Jährige eigenverantwortlich arbeitet und Ideen mitbringt, Es sei gut, die Oberkirche in Vorbereitung der Wiederinbesitznahme am 13. September auch wieder an Werktagen öffnen zu können. Die Stelle wird über das Jobcenter mit einem Programm für sozialen Teilhabe gefördert, die Kirchgemeinde trägt einen Eigenanteil.

Sebastian Jokisch, der aus Frankfurt/Oder stammt und aus beruflichen Gründen nach Thüringen kam, hat sich einiges an Wissen zur Oberkirche angelesen, die einst zum Franziskanerkloster gehörte und deren Bau Mitte des 13. Jahrhunderts begann. So kann er Auskunft geben, wenn es gewünscht ist. Viele wollen sich aber einfach nur gern in Ruhe umschauen, hat er bereits gemerkt.

Kunsthistoriker muss man als Aufsicht auch gar nicht sein, betont Renate Rupp vom Oberkirchenverein. Der sucht dringend nach Helfern, damit über den Verein weiter die Öffnungszeiten an den Wochenenden abgesichert werden können. Einige hätten aus Krankheitsgründen aufhören müssen. Wer ehrenamtlich Zeit spenden möchte, könne sich gern melden.

Oberkirche Arnstadt: geöffnet Montag bis Freitag, 10 bis 12 und 13 bis 16 Uhr; Samstag, Sonntag, 11 bis 15 Uhr