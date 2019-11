Arnstädter Oberkirche zeigt ihre Schönheit wieder unverhüllt

Die Tage als Baustelle sind erst einmal gezählt, soweit man das bei so einem alten Gebäude wie der Oberkirche überhaupt je sagen kann. Aber es wurde eine wichtige Etappe der Sanierung geschafft. Noch stehen zwar Farbeimer unter der Empore, liegen Pinsel und Bürsten bereit. Die Verlegung des neuen Fußbodens aus hellen Sandsteinplatten aber ist abgeschlossen, in der Oberkirche begann die große Grundreinigung.

Zunächst wurden die riesigen Folien, die Figuren, Epitaphien und Emporen schützten, abgenommen. Die Orgel ist ebenfalls ausgepackt, wenn auch leider nicht spielbar. „Inzwischen wurden die Wände abgestaubt und die Holzeinbauten gereinigt“, erzählt Thomas Wall, Hausmeister bei der Evangelischen Kirchgemeinde, bei einem Treffen mit Hans-Gunter Baumgarten, Sigunde Munsche und Brigitte Seibt vom Gemeindekirchenrat. Sie freuen sich, wie schön die Kirche geworden ist.

Restauriertes Kruzifix wieder an angestammtem Platz

Das restaurierte Kruzifix ist in die Oberkirche zurückgekehrt, daneben unter anderem Bildnisse von Luther und Melanchthon. Foto: Hans-Peter Stadermann

Für Diplomrestauratorin Annette Bohrloch waren in den vergangenen Wochen Pinsel, Teleskopstange und Staubsauger die wichtigsten Arbeitsmittel, um möglichst auch das letzte Stäubchen zu entfernen. Die ehemalige Barfüßerkirche, um 1250 als Klosterkirche des Franziskanerordens erbaut, ist reich geschmückt mit Altar, Emporen, Adelsstand, Kanzel, Taufbecken. Dazu kommen zahlreiche Grabplatten und Epitaphien. Vor wenigen Tagen erst wurde ein restauriertes Kruzifix auf der zweiten Empore wieder angebracht, wo es bis 1978 gehangen hatte, zusammen mit den Bildnissen der beiden Superintendenten Caroli und Lappe. Dazu kamen zwei Bilder, die Martin Luther und Philipp Melanchthon zeigen. Diese hingen früher an der Nordwand im unteren Bereich.

„Beim Abstauben habe ich die restaurierten beziehungsweise konservierten Oberflächen des Kunstgutes noch einmal bezüglich ihres Zustandes begutachtet und dokumentiert“, erklärt Annette Bohrloch, die seit Jahren mit dem Gesamtbestand in der Oberkirche gut vertraut ist.

Eigentlich sollten die umfangreichen Restaurierungsarbeiten zum Reformationsjubiläum bereits 2017 abgeschlossen sein, dann aber gab es überraschende archäologische Funde und so verzögerte sich der Einbau des neuen Fußbodens. Eine einzigartige Grabplatte aus dem 13. Jahrhundert ist im Boden hinter Glas nun für die Besucher sichtbar.

Der Termin für die Wiederinbesitznahme, also die öffentliche Feier zum Abschluss der Arbeiten, steht inzwischen fest. Sie soll am 13. September 2020 zum Tag des offenen Denkmals stattfinden. Eine Perspektivkommission wird sich in den kommenden Monaten mit der künftigen Nutzung des Gebäudes beschäftigen.

Planung für die Umgestaltung des Kreuzhofes

Gearbeitet wird unterdessen auch an den Planungen für den Kreuzhof. Studenten haben dafür interessante Ideen eingebracht, 2021 soll die Neugestaltung erfolgen.

Wer sich einen Eindruck von der Schönheit der nun wieder unverhüllten Oberkirche verschaffen möchte, hat dazu an den Wochenenden Gelegenheit. Jeweils am Samstag und Sonntag wird die Kirche in der Zeit von 11 bis 15 Uhr durch Helfer des Oberkirchenvereins geöffnet, im Januar und Februar ist Winterpause. Auch zum Bachadvent finden am 30. November und 1. Dezember einige Veranstaltungen statt, allerdings kein Handwerkermarkt.