Arnstädter Sport- und Freizeitbad: Großprojekt in Millionenhöhe

Das Arnstädter Sport- und Freizeitbad ist in die Jahre gekommen. Die heutige Form geht auf den Umbau in den 1990er-Jahren zurück. Attraktivität und Funktionalität stehen immer wieder in Frage. Deshalb stellt der Werkleiter des Bäderbetriebes Friedrich Reinhard Wilke im Stadtrat ein Konzept zum umfangreichen Umbau des Bades vor. Der Hintergrund: Es gibt eine Förderung für solche Projekte, die allerdings einen Stadtratsbeschluss brauchen.