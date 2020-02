Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Arnstädter Stadträte beschließen Haushalt

Der Arnstädter Haushalt für das laufende Jahr ist mehrheitlich mit drei Enthaltungen beschlossen. Lobende Worte für die Arbeit des Bürgermeisters und der Verwaltung findet Georg Bräutigam (Pro Arnstadt). Sie hätten einen soliden und runden Haushaltsplan aufgestellt. Dass Arnstadt bereits im vergangenen Jahr aus der Haushaltssicherung gehen konnte, „grenzt an ein Wunder.“ Ein Aspekt für die Fraktion ist das Setzen des Bismarckbrunnens auf dem Marktplatz, das für 2021 geplant werden soll.

Den Haushaltsplan für das laufende Jahr bezeichnet Sebastian Köhler (CDU) als einen „Rekordhaushalt.“ Für die Fraktion stehen die Kindergärten im Fokus – besonders der, der eigentlich vom DRK gebaut werden sollte. Dort sei „noch nicht alles verloren und bisher mussten wir kein Kind ablehnen.“ Begeistert ist die Fraktion darüber, dass der Theatervorplatz mit in den Haushalt für das laufende Jahr aufgenommen wurde – „das ist sehr wichtig.“

Ähnlicher Antrag von CDU und SPD

„Es ist 5 vor 12 für unsere Innenstadt“, betont Köhler. Damit spielt er auf den Antrag „Schwerpunkt Innenstadt“ seiner Fraktion an. Denn sie fordern im Haushaltsjahr 10.000 Euro für die Erneuerung der Spielfiguren in der Fußgängerzone. Zudem sollen 15.000 Euro eingeplant werden, um den Citymanager über die Sach- und Personalkosten mit einem Budget zu versehen. Ein ähnliches Ansinnen hat die SPD-Fraktion, die für die Schaffung einer Haushaltsstelle „Vitale Innenstadt“ ist. Im Fokus steht dabei der Hopfenbrunnen, der als zentraler Punkt ausgebaut werden und ein Anlaufpunkt seien soll. Die SPD veranschlagt dafür 10.000 Euro. Seitens der Verwaltung gibt es im Vorfeld bereits eine Änderung, sodass das Thema „Vitale Innenstadt“ auf Initiative der beiden Fraktion mit 15.000 Euro im Haushaltsplan einen Platz findet.

Kritische Worte hingegen findet Markus Tempes der Fraktion Bürgerprojekt. „Durch den Blick in die Vergangenheit lässt man den Bürgermeister heller erstrahlen.“ Denn mit Argusaugen sieht er die „exorbitante Steigerung des Personals“. Der Bürgermeister werde sich daran messen lassen, ob diese Steigerung auch Erfolg brachte. Weiter befürchtet er, dass die „fetten Jahre schon zwischen 2021 und 2024 enden.“ Die Fraktion bringt den Antrag für ein „Haus der Vereine“ ein. Dieser soll den kleinen Vereinen Räumlichkeiten zum Begegnen geben.

Beratung für Haushaltsplan erforderlich

Der Antrag wird zum Prüfantrag erklärt und in den Bauausschuss gegeben. Den Antrag für ein „Haus der Vereine“ begrüßt Markus Klimpel (AfD). „Es ist hier Neuland für uns, deshalb haben wir auch noch keinen Antrag eingebracht.“ Sie sprechen sich ebenfalls für die Setzung des Bismarckbrunnes aus. Kritisch betrachtet Klimpel, dass der Haushaltsplan in der vergangenen Sitzung ohne Beratung verabschiedet werden sollte.

Diesen Aspekt spricht auch Thomas Schneider (Linke) an. Einen Haushalt ohne Debatte zu verabschieden, sei nicht möglich. „Das darf sich nicht wiederholen.“ Als „positive Ansätze des Haushaltsplanes“ bezeichnet er das niedrige Niveau der Kitagebühr und das zweite gebührenfreie Kitajahr, das ab 1. August in Kraft tritt. Besonders stark setzt sich Thomas Schneider für den barrierefreien Zugang im Prinzenhof ein, ebenso wie für einen Kinder- und Jugendtreff.

Schweigeminute für Opfer von Hanau

Christian Hühn (SPD) betrachtet den gestrigen Donnerstag als „keinen Tag der großen politischen Debatten.“ Er spielt damit auf die Tat von Mittwochabend in Hanau an, bei der mehrere Menschen ihr Leben verloren. Zu Beginn der Sitzung äußert sich Bürgermeister Frank Spilling (pl) und bittet um eine Schweigeminute. Zum Haushaltsplan sagt Hühn, dass dieser rund und ausgeglichen sei. Ihm liegen die Kulturgüter Arnstadts am Herzen, die ins Auge gefasst und angepackt werden müssen. Damit auch eine touristische Vermarktung möglich ist.

Jan Kobel (Grüne) ist der Meinung, dass Arnstadt in den vergangenen 15 Jahren viel Zeit verloren hat. „Andere Städte haben sich mehr entwickelt.“ Lobend erwähnt er die Arbeit des Bürgermeisters. Er hätte den Übergang zwischen einer „Verwaltung voller Mängel“ mit dem Blick in die Zukunft geschafft. Die Anträge zur Initiative Litfaßsäule, Kasseler Treppe und erstes urbanes Quartier in Arnstadt sind in die jeweiligen Ausschüsse als Prüfauftrag gegeben wurden.