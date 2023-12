Arnstädter Theater ist auf Rekordjagd

Arnstadt Verein zieht Bilanz und Intendant gibt einen kleinen Ausblick auf die kommende Spielzeit

Berit Richter

Wir schauen auf ein Jahr zurück, das dem Theater viel abverlangt hat. Ganz einfach deshalb, weil es das erste Jahr war, indem die Corona-Schwierigkeiten weitgehend hinter uns gelegen haben, wenngleich sie nicht spurlos am Theater vorübergegangen sind“, eröffnete Reinhard Köhler, Vorsitzender des Theatervereins, seinen Bericht zur Mitgliederversammlung. Was Köhler besonders ärgerte: „Wir haben uns auf das Wort der Bundesregierung verlassen.“ Nämlich darauf, dass Fördermittel während der Lockdowns genutzt werden können, um das Theater zu renovieren.

Das hatte man in Arnstadt fleißig getan und unter anderem mit viel Arbeitsaufwand der eigenen Mitarbeiter die Garderoben und den Theatersaal auf Vordermann gebracht. „Dann wurde einen Tag vor Ablauf der Frist der Erlass im Bundesministerium geändert. Plötzlich wurden nur noch coronabedingte Renovierungsarbeiten gefördert. Da fielen wir nicht darunter“, erklärte Köhler. Somit sei der Verein auf 70. 000 Euro Kosten sitzengeblieben.

Zum Glück sei man bei Bürgermeister Frank Spilling (pl.) auf offenen Ohren gestoßen, endlich den Zuschuss ans Theater, der während der Phase der Haushaltssicherung reduziert worden war, wieder anzuheben. Im Donnerstag beschlossen Wirtschaftsplan des Kulturbetriebes sind 300. 000 Euro eingestellt, 60.000 mehr als in diesem Jahr. „Das Geld brauchen wir auch, auch vor dem Theater machen die steigenden Energiekosten nicht halt. Außerdem wollen und müssen wir unsere Mitarbeiter ordentlich bezahlen“, so Köhler. Für Intendant Oliver Meier ist der erhöhte Zuschuss „ein erster Schritt. Wir haben hier gut ausgebildete Facharbeiter. Die sollten auch entsprechend entlohnt werden und nicht nur Mindestlohn bekommen“, sagte er.

Durchweg positiv fiel die Spielzeitbilanz aus. „Wir sind auf Rekordjagd“, sagte Meier. Das beträfe das laufende Familien-Musical „Die kleine Meerjungfrau“ - 24 Vorstellungen sind schon gelaufen, die 25. terminiert. So viel junges Publikum, wie durch die Aufführungen für Schulen und Kitas erreiche kein anderes Thüringer Theater, ist Köhler überzeugt. Generell sei Meier optimistisch, dass man den Vor-Corona-Rekord von 27. 000 Besucher in einer Spielzeit angreifen, wenn nicht gar überbieten könne - 17. 000 Karten seien schon verkauft. In der letzten Spielzeit kamen etwa 23. 000 Zuschauer. Dass in Arnstadt im Gegensatz zu anderen Theatern, das Publikum nach Corona recht schnell zurückkehre, liegt laut Köhler darin, „dass wir immer gespielt haben, wenn es möglich war, im Gegensatz zu anderen Häusern.“

Oliver Meier gab schon einen kleinen Ausblick auf die Spielzeit 2024/25. „Dann werden wir ‚Die Schöne und das Biest’ in einer vollkommen überarbeiteten Fassung spielen. Und für die Erwachsene gibt es als Eigenproduktion ‚Cinderella – das 80er Jahre Musical’ mit 80er Jahre Songs.“

Bei den Wahlen bekam der bisherige Vorstand mit Reinhard Köhler als Vorsitzendem, Philipp Adlung als Stellvertreter, Martina Lang als Schatzmeisterin und Heike Schmid als Schriftführerin erneut das Vertrauen. Frank Below, der 25 Jahre Vorstandsmitglied war, wurde mit großem Dank verabschiedet. Als Kassenprüfer wird er sich neben Heike Böttcher weiter einbringen. Neuer Beisitzer im Vorstand ist Rene Trefflich.