Erst vor wenigen Wochen war der Petitionsausschuss zu Besuch in der Polizeistation am Mühlweg.

Arnstadt. Im Frühjahr 2021 gibt es eine Anhörung in Sachen Polizeistation

Überzeugen konnten die Arnstädter den Petitionsausschuss des Thüringer Landtags mit ihren Argumenten: Wahrscheinlich im April 2021 wird es im Landtag eine Anhörung zur Frage geben, ob die Polizeistation in Arnstadt besser an einem zentraleren Ort in der Stadt aufgehoben wäre.