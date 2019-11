Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Arnstädter Weihnachtsbaum wieder aus dem Stadtwald

Am Mittwoch kurz nach 10 Uhr traf er am Marktplatz ein, der Arnstädter Weihnachtsbaum. Auch in diesem Jahr wurde die Fichte im städtischen Wald bei Espenfeld gefällt. Falk Samland vom Forsthof Siegelbach hat nachgezählt und gemessen. Der Arnstädter Weihnachtsbaum ist knapp 14 Meter hoch und wurde 45 Jahre alt. Anschließend haben die Kollegen vom Bosch-Dienst mit Unterstützung der Arnstädter Feuerwehr den Baum geschmückt.