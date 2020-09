Arnstädter Wertstoffhof stellt coronabedingt Annahme ein

Aufgrund bekannt gewordener Erkrankungsfälle an Covid-19 wird ab Dienstag, 15. September, der Wertstoffhof, der Werkstatt für behinderte Menschen, Am Kesselbrunn 46b, Arnstadt bis auf Widerruf geschlossen. „Private Anlieferungen am Wertstoffhof Arnstadt sind ab sofort nicht mehr möglich“, heißt es aus dem Landratsamt.

„Bitte weichen Sie auf unsere anderen Entsorgungsanlagen Müllumladestation Wolfsberg, Deponie Rehestädt und Wertstoffhof Ilmenau aus.“ Das Abstellen von Abfällen vor dem Wertstoffhof wird als Ordnungswidrigkeit verfolgt. Es wird um Verständnis gebeten.

Weitere Informationen gebe es unter Telefon: 03628/73 89 21 oder auf der Homepage des Abfallwirtschaftsbetriebes unter www.aik.ilm-kreis.de.