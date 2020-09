Auch Erik findet eine Menge Steinpilze bei Gräfenroda

Am Samstag und am Sonntagmorgen war Erik mit seiner Familie auf großer Pilzsuche bei Gräfenroda. „Wo genau wird aber nicht verraten“, erzählt er. Jedenfalls hat es sich gelohnt. Gefunden wurden unter anderem sehr viele Steinpilze, Rotkappen, Pfifferlinge und Reizker. Und am Nachmittag war dann großes Pilzputzen angesagt. Die meisten wollen sie einfrieren. Dazu werden die Pilze geputzt, in kleine Stücke geschnitten und ab in die Gefriertüten. „Mache blanchieren sie auch, das machen wir nicht mehr“, so der Sammler.