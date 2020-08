Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Auf 60-Jährigen eingeschlagen und fremdenfeindliche Parolen gerufen – Ladendiebstahl mit Messer

Bei einem Streit in einer Gartenanlage haben in Arnstadt zwei Radfahrer auf einen 60-Jährigen eingeschlagen. Demnach hatte der ältere Mann am Mittwochnachmittag die Polizei gerufen, weil die beiden Radfahrer offensichtlich stark alkoholisiert in der Gartenanlage in der Straße „Am Alten Gericht“ beinahe gegen seinen abgestellten Pkw gefahren seien. Daraufhin angesprochen sei es zu Beleidigungen seitens des 25-jährigen Radfahrers gekommen.

Aus dem Streit entwickelte sich eine handfeste Auseinandersetzung, wobei der 60-Jährige geschubst, geschlagen und gegen einen Gartenzaun gedrückt wurde, so die Polizei. Der 30-jährige Radfahrer habe dabei einen Gartenzaun beschädigt.

Auch bei Eintreffen der Polizisten hätten sich die Täter aggressiv verhalten und äußerten zudem fremdenfeindliche Parolen. Während der polizeilichen Maßnahmen leistete der 25-Jährige Widerstand und bewarf die Polizisten mit einer geöffneten und gefüllten Bierdose. Er habe am Boden fixiert werden müssen, wodurch er sich leichte Verletzungen zuzog. Da er die Polizisten fortwährend beleidigte, sei er in Unterbindungsgewahrsam genommen worden.

Beide Täter seien stark alkoholisiert gewesen. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem 25-Jährigen einen Wert von rund 2,4 Promille. Mit ihm wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Bei seinem Begleiter sei ein Atemalkoholtest aufgrund der Alkoholisierung nicht möglich gewesen.

Es wurden Anzeigen wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung, Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen, Trunkenheit im Verkehr und Sachbeschädigung eingeleitet.

Ladendiebstahl mit Messer

Ein 42-Jähriger ist am Mittwoch gegen Mittag nach einem Ladendiebstahl in einem Arnstädter Einkaufsmarkt in der Turn-Vater-Jahn-Straße festgenommen worden. Laut Polizei hatte er Lebensmittel entwendet und ohne zu zahlen den Kassenbereich verlassen. Dabei habe er ein griffbereites Messer mit sich geführt, das er jedoch nicht eingesetzt haben soll. Gegen den Mann lag bereits ein unbefristetes Hausverbot vor.

Der 42-Jährige sei vorläufig festgenommen und für weitere polizeiliche Maßnahmen zur Dienststelle gebracht worden. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls mit Waffen und Hausfriedensbruch eingeleitet.

