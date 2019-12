Auf dem Rabenhold wird weiter gebaut

Auf Antrag der Fraktion Pro Arnstadt ging es bei der Stadtratssitzung am Donnerstagnachmittag in einer aktuellen Stunde um die mittel- und langfristige Quartiersplanung im Wohngebiet Rabenhold.

Auf dem Rabenhold soll etwas passieren, das ist allen Beteiligten klar. Detlef Möller, Chef der Wohnungsbaugesellschaft Arnstadt (WBG), informierte über die nächsten Vorhaben dort. Das tat er auch für die Vereinigte Wohnungsgenossenschaft Arnstadt (VWG), dem anderen der beiden großen Vermieter auf dem Rabenhold, deren Führung am gleichen Tag eine Aufsichtsratssitzung hatte. Eines stellte Möller klar: „Dieses wunderschöne Gebiet wollen wir nach vorne bringen, das schlechte Image und die Vorurteile halte ich für nicht begründet und berechtigt.“

Die VWG vermietet dort aktuell 281 Wohnungen, die WBG 350. Die VWG nahm durch Abriss in den Jahren 2005 und 2006 insgesamt 204 Wohnungen von Markt, Grund hierfür war der erhöhte Leerstand. 2013 erfolgte ein weiterer Abriss eines Gebäudes mit 50 Wohnungen. Von 2012 bis 2017 sanierte man eine komplette Häuserzeile mit 117 Wohnungen im Bereich Am Fürstenberg. Auch für die restlichen Bestände dort ist eine Sanierung vorgesehen. In der Willibald-Alexis-Straße will man ebenfalls tätig werden – entweder durch eine Sanierung oder durch einen Abriss mit anschließendem Neubau.

Wohnblock gegenüber dem Kindergarten soll abgerissen werden

Die WBG will gegenüber dem Kindergarten den großen Wohnblock abreißen und zwei neue dort bauen. „Das muss nicht so werden, aber es könnte so werden“, so Möller. Abriss deshalb, weil der Block nicht die gute Substanz wie beispielsweise die An der Weiße besitzt, die derzeit saniert werden. Und: Auch für den Abriss gibt es Fördermittel. Auch die WBG hatte durch Abriss auf dem Rabenhold 156 Wohnungen zurückgebaut. Geplant ist hier noch der Abriss des Wohnblockes in der Professor-Frosch-Straße 1 bis 17 mit etwas über 100 Wohnungen. Auf diesem Areal könne dann – bei Bedarf – zu einem späteren Zeitpunkt auch wieder gebaut werden.

Durch die Neubauten oder Sanierungen will man sowohl junge Familien, als auch ältere Menschen in das Quartier locken, das Rabenhold soll kein Ghetto werden, aber auch kein Luxusquartier, auf eine gesunde Mischung komme es an. „Wir wollen dort attraktiven Wohnraum für alle Bevölkerungsschichten anbieten“, so Möller. Stimmen muss dafür aber auch die Infrastruktur – sprich Einkaufsmöglichkeiten oder Angebote für die Jugend. Arnstadt braucht attraktiven und bezahlbaren Wohnraum, da war man sich im Stadtrat einig. Mit einem weiteren Zuzug sei zu rechen, allerdings wolle man auch nicht auf Teufel komm’ raus bauen. Belastbare Zahlen – etwa durch den Bedarf an Wohnungen durch die CATL-Ansiedlung am Erfurter Kreuz – liegen noch nicht vor. „Es wird weiter gebaut, aber wir bauen nicht, um einen neuen Leerstand zu produzieren“, formulierte Möller es.

Das Rabenhold hatte es auch in „Das Schwarzbuch – Die öffentliche Verschwendung 2017/2018“ des Bundes der Steuerzahler geschafft: Dort war Ende der 1990er Jahre ein Parkhaus gebaut worden – es wurde kaum genutzt. Ende 2014 machte das Parkhaus schließlich dicht und wurde zwei Jahre später abgerissen. Gesamtschaden für den Steuerzahler durch Förderung der Baukosten, Defizite und Abriss: 1.374.800 Euro, hieß es dort.