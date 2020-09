Auf der Umleitungsstrecke stockt oft der Verkehr

Eine kleine Baustelle in der Gehrener Straße in der Kreisstadt sollte kein Problem darstellen. Sie führt gut ausgeschildert durch durch das Wohngebiet Rabenhold und verlängert die Fahrzeit nur um zwei Minuten. Wenn sich alle Fahrzeugführer an diese kurzzeitige Verkehrsänderung halten würden, gäbe es zu den Stoßzeiten keine Probleme an der Schule im Wohngebiet. Durch wild parkende Eltern, die ihre Kinder in die Schule bringen, kommt es immer wieder dazu, dass der Bus und andere Autos minutenlang im Stau stehen.