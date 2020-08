Auffahrten bis Ende August voll gesperrt

Seit Mitte Juli wurde wegen erheblicher Fahrbahnschäden die Landstraße zwischen Thörey und der Kreuzung nach Apfelstädt gesperrt. Neben der Erneuerung der Fahrbahnen kommt auch die Ampelanlage in die Kur. Aus diesem Grund wurde die Anschlussstelle Neudietendorf in Richtung Dresden und Frankfurt sowie die Landstraße voll gesperrt. Im Bereich der Anschlussstelle Neudietendorf auf der A4 wird der Verkehr in beide Richtungen an der Baustelle vorbeigeführt. Für den auf- und abfahrenden Verkehr zur A4 wurden mehrere Umleitungen eingerichtet. Die Baumaßnahme soll mit Beginn des neuen Schuljahres abgeschlossen sein.