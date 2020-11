Das ist der Weihnachtsbaum in Plaue. Ihm fehlt aber noch die richtige Dekoration – und hierzu sind die Bürger gefragt.

Aufruf an Bewohner von Plaue: Schmücken Sie den Weihnachtsbaum

Auch in Plaue muss der Weihnachtsmarkt in diesem Jahr coronabedingt ausfallen. Der Plauesche Traditionsverein hat sich trotzdem etwas einfallen lassen, um die Vorweihnachtszeit in der Stadt besonders zu gestalten. „Wegen Corona mussten alle unsere Veranstaltungen leider abgesagt werden. Aber wir lassen uns nicht unterkriegen. Wir möchten zusammen mit den Einwohnern von Plaue die Weihnachtszeit bunt machen“, sagt Vereinsvorsitzender Christian Janik.

Der Weihnachtsbaum auf dem Postplatz wurde bereits mit einer Lichterkette ausgestattet. Nun sollen die kleinen und großen Plaueschen ins Spiel kommen und für den Baumschmuck sorgen. „Wir würden uns über Weihnachtskugeln, Glückwunschkarten und selbstgebastelten Schmuck sehr freuen“, sagt Christian Janik. „Lasst uns die Zeit bis zum ersten Advent nutzen und einen schönen bunten Baum in unserer Ortsmitte schmücken.“ Wer etwas zum Baumschmuck beitragen möchte, ist aufgerufen, einfach auf dem Postplatz vorbei zu kommen und den Baum allein oder mit der eigenen Familie zu schmücken. „Wartet kurz, falls vor euch jemand am Baum ist“, bittet Christian Janik, um eine Infektionsgefahr auszuschließen.