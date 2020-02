Das Damen-Ballett zeigte sich beim Carneval in Stützerbach in einer super Verfassung und mit einer stimmigen Choreografie.

Stützerbach. Beim Carneval in Stützerbach gab es am Samstagabend neben schlüpfrigen Wortbeiträgen auch viele ausgefeilte Choreographien.

Ausgefeilte Garde- und Showtänze

Samstagabend in „der Bimb“, die wunderbar als Narrhalla hergerichtet worden war, ließen die Närrinnen und Narren des Stützerbacher Carneval-Verein (SCV) im übertragenen, wie im wahren Sinne mit so manchem „Schweinskram“ in den Wortbeiträgen die sprichwörtliche Sau raus.

Schlüpfrige Wortbeiträge Durchs Dorf wurde diese aber nicht getrieben. Denn das lokale Kolorit in Büttenreden und in gespielten Sketchen, das immer ein „Stetzerbächer“ Markenzeichen des Karnevals war, fehlte fast gänzlich. Mal abgesehen davon, dass die Gebietsreform mit einem Augenzwinkern fehlinterpretiert wurde, indem man „Ilmenau nun endlich zu sich holte“. Die Szenen mit heiligen Schwestern waren noch relativ harmlos, aber auch nicht jugendfrei. Foto: Karl-Heinz-Veit Die ins schlüpfrig zotige Milieu abgeglittenen Wort- und Darstellungsbeiträge waren der denkbar schlechteste Ersatz für närrisches und in Maßen intellektuelles Grundniveau, welches sich wohl die meisten Besucher im fast ausverkauften Saal wünschten. Am gegebenen oder fehlenden Beifall war dies erkennbar. Der SCV hatte in letzter Zeit zahlreiche personelle Abgänge zu verzeichnen. Er wird sich vor allem inhaltlich neu aufstellen müssen, wenn ihm nicht nur die Älteren als Publikum, das keinen allzu offensichtlichen „Schweinskram“ wünscht, davon laufen sollen. Hohe Kunst der Garde- und Showtänze Genug der Kritik. Natürlich gab es auch an diesem Büttenabend viel Positives und Schönes zu sehen und zu erleben. Als absolutes Highlight erwiesen sich alle Akteure, die sich tanzend auf der Bühne bewegten. Drei Ballettformationen, vom Kinder- über das Jugend- bis zum damenhaften Gardeballett, zeigten die wirklich hohe Kunst von faschingsgemäßen Garde- und auch Showtänzen. Eine super Choreographie, passende Musik und stimmig-harmonische Tanzbewegungen. Ein Ausdruck mit Permanentlächeln im Gesicht aller Tänzerinnen und des einen Tänzers, das nicht angestrengt wirkte – so präsentierten sich die drei Formationen einzeln und auch im Zusammenwirken von Kinder- und Jugendballett. Was das Publikum da zum staunenden Sehen gezeigt bekam, hatte teilweise Fernsehqualität, auch ohne dass der launige Moderator dies ausdrücklich betonen musste. Diddi, wie er genannt wird, tauchte nach zwei Jahren Abstinenz vom närrischen Stützerbacher Treiben wie Phönix aus der Asche wieder auf. Narren- und Meinungsfreiheit „Südsee oder Mittelmeer – wir haben keine Mittel mehr!“ lautete das Abendmotto. Dem widersprach Ortsbürgermeister Frank Juffa (SPD) beim Empfang seines Saisonfaschingsordens nicht. Sein Schweigen geriet in Widerspruch zur Aussage von Manebachs Exbürgermeister Karl-Heinz Kühn. Er meinte, dass der Zug-Geldtransport aus Erfurt am Bahnhof Manebach schnell vorbeifährt, um dann in Stützerbach seine schwere pekuniäre Fracht abzuladen. Ein Gefühl wie in der Südsee. Foto: Karl-Heinz-Veit „Denk ich an Stützerbach in der Nacht, dann bin ich um den Schlaf gebracht“, zitierte er, ohne zu riskieren, seine Stützerbacher Karnevalisten-Ehrenmütze hergeben zu müssen. Im Ort herrscht ja immer noch Narren- und Meinungsfreiheit. Gott sei Dank. Gäste aus anderen närrischen Vereinen Mit einem Seitenhieb auf die Thüringer Landespolitik wurde die jüngst vergangene Zeit als ein närrisches Treiben benannt, mit dem nun endlich Schluss sein soll. Das war, mit Beifall begleitet, eine der vernünftigen Forderungen aus der Stützerbacher Narrhalla. Zu loben sind die närrischen Gäste der Vereine aus „Märtrude“, „Bräetmich“ und Möhrenbach. Sie waren zu einem Viertel die Saalfüller. Dass die Narren im Ilmenauer Ortsteil Möhrenbach „Nonerte“ heißen und ihr Schlachtruf „Nonert Helau!“ darauf zielt, musste man in Stützerbach noch lernen.