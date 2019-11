Ausnahmegenehmigung für Kindergarten Gehren nicht verlängern

Gehren. Die erneute Beantragung einer Ausnahmegenehmigung für den Gehrener Kindergarten „Sonnenschein“ lehnt Ilmenaus Oberbürgermeister Daniel Schultheiß (parteilos) ab. Bis zum Jahr 2021 darf die Einrichtung nur kurzzeitig mit mehr Kindern betrieben werden als sie zugelassen ist. „Die Enge ist für die Kinder schwer erträglich“, sagte der Stadtchef am Dienstag auf Anfrage unserer Zeitung.

Schultheiß sieht eine vorübergehende Lösung in der Eröffnung des Anbaus am Kindergarten im benachbarten Möhrenbach. Hier sind dann 80 Plätze vorhanden – ausreichend, um selbst eine ganze Kindergruppe aus Gehren betreuen zu können, schätzte er ein.

Ob ein Neubau in Gehren bis zum Jahr 2021 in Betrieb genommen werden kann, ist aus Sicht der Ilmenauer Stadtverwaltung offen. Bislang fehlt noch ein Grundsatzbeschluss des Ortsteilrats und des Stadtrats zum eigentlichen Standort. Während Eltern aus Gehren das Gelände der Ilmkristall-Wiese bevorzugen, gilt der ehemalige Marstall als Favorit der Planer im Rathaus, weil dafür auch Fördermittel in Aussicht stehen. Ein beauftragtes Planungsbüro hat zugesichert, alle Einwände der Eltern zum Marstall prüfen zu wollen.