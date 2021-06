Neun Jahrhunderte Jüdisches Leben in Thüringen: Digitale Ausstellungseröffnung und ein besonderes Format der Präsentation in Ilmenau.

Ausstellung in Ilmenau zu Juden in der Arbeiterbewegung

Ilmenau. Besonderes Format wird in Ilmenau angeboten, nachdem Mittwochabend die Ausstellung digital eröffnet wird.

Ein Themenjahr, zwei Zeitpunkte: 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland, 900 Jahre jüdisches Leben in Thüringen. Mit Blick in die Geschichte zeigt sich, dass im heutigen Thüringen in der Vergangenheit jüdische Gemeinden die Kultur und das Leben bereichert haben. Neben der wichtigen Erinnerungskultur widmet sich das Festjahr besonders dem reichen jüdischen kulturellen Erbe und zeigt auf, wie jüdisches Leben in Deutschland heute aussieht.

Arbeit und Leben Thüringen hat im Rahmen des Themenjahres „900 Jahre jüdisches Leben in Thüringen“ eine Ausstellung erarbeitet. Sie widmet sich Politikern mit jüdischen Wurzeln, die in Thüringen wirkten und sich in der Arbeiterbewegung engagierten.

Als Kooperationspartner bei dieser Aktion laden die Volkshochschule Arnstadt-Ilmenau, die Stadtbibliothek Ilmenau sowie die Musikschule Arnstadt-Ilmenau herzlich ein zur virtuellen Eröffnung der Schaufenster-Ausstellung „Jüdinnen und Juden in der Arbeiterbewegung Thüringens“.

Im 19. Jahrhundert begannen sich Juden wie auch die Arbeiterschaft zu emanzipieren, heißt es zum Inhalt der Ausstellung. Sozial, kulturell und politisch benachteiligt durch die herrschenden Verhältnisse und deren politischen Repräsentanten, war es für viele Juden naheliegend, sich in der entstehenden Arbeiterbewegung zu organisieren.

Engagiert für gleichberechtigteTeilhabe an der Politik

Das gemeinsame Emanzipationsbestreben bezog sich auf eine Gesellschaftsveränderung, die eine neue Sozialordnung ebenso umfasste wie eine gleichberechtigte Teilhabe aller Menschen an der politischen Entscheidungsbildung. Der überwiegende Teil der Arbeiterbewegung war dabei Bündnispartner im Kampf gegen den sich verstärkenden Antisemitismus.

Die digitale Eröffnung erfolgt am Mittwoch, 9. Juni, um 18 Uhr unter: https://bbb.arbeitundleben-thueringen.de/b/jud-ro9-2e0-cow. Die Ausstellung selbst kann an den Fenstern der Volkshochschule sowie an den Fenstern der Stadtbibliothek in der Bahnhofstraße 6/7 in Ilmenau besichtigt werden. Dieses besondere Format ermöglicht auch in Zeiten der Corona-Pandemie einen Zugang zu Ausstellungen.