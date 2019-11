Arnstadt ArnstadtUm die Parkscheinautomaten in Arnstadt vor Schäden zu bewahren, die Jahr für Jahr über Silvester entstehen, werden diese am 27. Dezember abgeschaltet und erst am 2. Januar wieder in Betrieb ...

Automaten außer Betrieb

Um die Parkscheinautomaten in Arnstadt vor Schäden zu bewahren, die Jahr für Jahr über Silvester entstehen, werden diese am 27. Dezember abgeschaltet und erst am 2. Januar wieder in Betrieb genommen. Das teilte eine Sprecherin der Stadt mit. Die Automaten werden gesichert. Während der Zeit der Abschaltung ist das Parken in Arnstadt frei.