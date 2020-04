Einen Mundschutz auch für Bach: Künstler Christoph Hodgson aus Arnstadt hatte für das Bachdenkmal in der Kreisstadt die Idee.

Arnstadt. Bachdenkmal in Arnstadt zeigt, wie es richtig geht.

Bachdenkmal auf Marktplatz in Arnstadt mit Mundschutz

Einen Mundschutz trägt nun auch Bach auf dem Marktplatz in Arnstadt. Künstler Christoph Hodgson aus Arnstadt hat ihn am 1. April angelegt. Angefertigt hat den Mundschutz seine Frau Heike Hansemann. Er wurde natürlich etwas größer genäht. „Wir wollen ein Zeichen setzen“, sagt Hodgson. „Wenn jeder sich daran hält können wir uns zum Bach-Advent gesund wiedersehen“, erzählt er. Noch ist dieses Event für Ende November geplant, sogar Konstantin Wecker soll ein Konzert geben. „Und da brauchen wir eine volle Bachkirche, um die Kosten zu decken. Und das geht nur, wenn wir die Corona-Krise überstanden haben“, so seine Worte.