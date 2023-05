Bach-Fuge wird in Arnstadt elektronisch verfremdet

Ilm-Kreis. Der 32. MDR-Musiksommer macht auch Station in der Arnstädter Bachkirche und in der Festhalle in Ilmenau.

Wortgewaltigen Gesang, Kammermusik alter Meister, beschwingte Rhythmen, große Sinfonik und scharfzüngigen Humor – das alles bietet der 32. MDR-Musiksommer 2023. Vom 17. Juni bis zum 26. August präsentiert das Festival Konzerte auf Mitteldeutschlands Bühnen. „Bachs Spielfeld 2“ heißt es am Freitag, dem 30. Juni, um 19.30 Uhr in der Arnstädter Bachkirche. Die „Lautten Compagney Berlin“ macht Musik für die Hörer von heute, nach dem Motto „Originalklang, aber zeitgemäß interpretiert“. An diesem Abend trifft Bachs Kunst der Fuge auf Musik des US-Minimalisten Philip Glass, wobei die Grenzen bisweilen fließend erscheinen. Der Arrangeur und Komponist Bo Wiget hat nämlich einige Bach-Fugen so dekonstruiert, dass sie sich in langsam pulsierende Formen verwandeln, inklusive elektronischer Klangverfremdung. Karten zu 39/25 Euro (Schüler-/Studentenspezial 6 Euro) sind erhältlich unter Telefon: 0341/94676699 oder unter mdr-tickets.de.

Sänger und Entertainer Tom Gaebel und sein Orchester präsentieren am Donnerstag, dem 27. Juli, um 19.30 Uhr in der Ilmenauer Festhalle eigene Songs und Klassiker von Frank Sinatra sowie ein Medley mit berühmten Evergreens. Tickets für 45/30 Euro (Schüler-/Studentenspezial 6 Euro) unter Telefon: 0341/94676699 oder unter mdr-tickets.de.