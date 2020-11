Bach in Arnstadt mit allen Sinnen erleben

Sehen, hören und fühlen – die Dauerausstellung „Hörbarer Glaube. Johann Sebastian Bach in Arnstadt“ entführt mit allen Sinnen in eine andere Zeit und präsentiert den Virtuosen während seiner Schaffenszeit in der heutigen Kreisstadt. Die Schau ist seit einem Jahr im Schlossmuseum zu sehen und erfreut sich großer Beliebtheit. Coronabedingt ist aber auch das Museum derzeit geschlossen.

„Wir sind traurig, dass wir nicht öffnen können“, sagt Janny Dittrich, wissenschaftliche Mitarbeiterin. Denn der Oktober sei „wirklich sehr gut“ gelaufen. Gruppen hätten sie zwar nicht begrüßen können, doch viele Familien seien gekommen. Ein Anlaufpunkt: die Ausstellung zu Bach.

Das ist der originale Orgelspieltisch der Wenderorgel von 1703. Foto: Antonia Pfaff

Es ist mittlerweile die siebte: Die erste öffnet am 21. März 1935 im Alten Rektorat in der Kohlgasse und wird dort 1950 und 1957 umgestaltet. Weitere Bach-Ausstellungen eröffnen 1964 im Gärtnerhäuschen am Alten Friedhof, 1985 im Haus zum Palmbaum und 2000 im Schlossmuseum sowie im Haus zum Palmbaum. 2009 wird eine neue Bach-Ausstellung im Schlossmuseum konzipiert und im vergangenen Jahr die aktuelle eröffnet.

Original Orgelspieltisch der Wenderorgel

Der erste Raum ist groß, hell und einladend. In der Mitte thront die Büste des Komponisten. Die Besucher werden zunächst auf die Zeit um 1700 eingestimmt. Ein großes Gemälde an der Wand unterstützt dabei. Es zeigt die einstige Residenzstadt Arnstadt mit dem Schloss Neideck und den Kirchen. Gäste sollen durch die vielen Exponate erst einmal einen Einblick von der Zeit bekommen, bevor sie sich Johann Sebastian Bach und seinem Wirken widmen. „Die Gäste können Handschuhe anziehen und die ausgestellten Exponate dann berühren“, erklärt Janny Dittrich.

Schwerpunkte der Ausstellung sind Bachs Orgelprobe, sein Dienst an der Neuen Kirche, das religiöse Leben um 1700. Deutlich wird das vor allem im zweiten Raum. Dort steht ein Modell der Bach-Kirche, doch das viel wichtigere und wertvollere Exponat ist der originale Orgelspieltisch der Wenderorgel von 1703. Dittrich: „Wir haben Besucher, die kommen nur wegen dieses Orgeltisches.“

In diesem zweiten Raum steht das Leben des Musikers in Arnstadt von 1703 bis 1707 im Fokus – Anstellungsverträge und Schriftstücke aus dieser Zeit können eingesehen werden. Die alten Texte sind transkribiert worden, so dass Besucher sie spielend leicht lesen können.

Bach musikalisch erleben

Liederkommentare in hymnologischen Schriften und Zeitgenossen Bachs spielen im dritten Raum eine große Rolle. Er zeigt die Verbindung von Kirche und Musik um 1700.

Die Büste des jungen Johann Sebastian Bach thront im ersten Raum der Dauerausstellung „Hörbarer Glaube. Johann Sebastian Bach in Arnstadt“. Foto: Antonia Pfaff

Im vierten und letzten Raum kann Bach musikalisch erlebt werden. Sitzkissen stehen bereit, um in bequemer Haltung die Musik auf sich wirken zu lassen. Mit visuell unterstützten Hörbeispielen wird eine Möglichkeit geschaffen, Bachs, durch seine Komposition ausgedrücktes Verständnis des Lutherchorals, bis ins Detail zu verfolgen, heißt es auf der Internetseite.

Das Besondere an der Arnstädter Ausstellung: Sie ist interaktiv. Die Besucher haben die Möglichkeit, die Exponate anzufassen, an vielen Stellen Kopfhörer aufzusetzen, um etwas zu hören und sich erklären zu lassen. Sie können zudem eigene Gedanken, Gefühle und Empfindungen aufschreiben – in gleich zwei Räumen besteht dafür die Möglichkeit.

Während es im letzten Raum eher um Emotionen während des Musikhörens geht, bietet der dritte Raum Platz für tiefgreifende Gedanken. So können Wünsche, Hoffnungen und Ängste geäußert werden. Janny Dittrich erzählt, die FSJlerin Lea Dittmann habe diese kleinen Zettel einmal ausgewertet. Im Fokus steht derzeit natürlich die Corona-Krise mit dem Wunsch, dass sie bald überstanden sei. Das wünschen sich auch die Museumsmitarbeiter, die ihre Pforten wieder für große und kleine Besucher öffnen möchten.

Zur Serie:

Die kulturellen Einrichtungen sind wegen der Corona-Pandemie geschlossen. In unserer neuen Serie bringen wir deshalb unseren Lesern die Kultur nach Hause.

Jede Woche stellen wir Ihnen ein Museum, Depot, Archiv, eine Ausstellung oder eine andere kulturelle Einrichtung aus der weiteren Region vor.