Diese Glühweintassen wurden für den Bach-Advent 2020 gestaltet, kamen aber pandemiebedingt nie in den Verkauf.

Bach-Tassen sind ab sofort in Arnstadt erhältlich

Arnstadt. Tickets für pandemiebedingt abgesagte Konzerte behalten Gültigkeit:

Ein wenig Musik, ein heißes Getränk – in ganz kleiner, coronakonformer Runde trafen sich am Freitagabend die Macher des Bachadvents auf dem Markt. Normalerweise hätte das Festival an jenem Tag eröffnet werden sollen, fiel aber bereits zum zweiten Mal der Pandemie zum Opfer.

Nun plant der Stadtkern-Verein Alternativen: ein Mai-Bach-Festival, in dessen Rahmen das Ersatzkonzert von John Kay stattfinden soll. Auch Konstantin Wecker, der im Herbst ein geplantes Konzert gesundheitsbedingt absagen musste, kommt im Mai. Und Nigel Kennedy wird zum Bach-Festival im November 2022 auftreten. Die Tickets behalten ihre Gültigkeit.

Kosten sind für den abgesagten Bach-Advent aber dennoch entstanden – etwa für Armbändchen, Plakate und Werbemittel. Um wenigstens einen Teil des Geldes wieder hereinzubekommen, können Fans ab sofort die von Christoph gestalteten, limitiert in Einzelanfertigung hergestellten Bach-Advent-Tassen in der Touristinformation kaufen. Das Dreierset kostet 15 Euro, persönlich signierte Sets 30 Euro.