Die Adventskonzerte des Project Unpluggeds waren immer restlos ausverkauft. So viele Menschen dürfen derzeit nicht aufeinander treffen.

Arnstadt. Aufgrund des Teil-Lockdowns können beliebte Großveranstaltungen in Arnstadt nicht stattfinden

Bachadvent und Konzertjubiläum in Arnstadt fallen aus

Optimistisch bis zum Schluss blieben die Mitglieder des Stadtkern e.V., die seit Jahren den Bachadvent in Arnstadt organisieren. „Wir können zwar nicht wie sonst üblich in Höfen und Kellern feiern, aber wir planen ein dreitägiges Open Air auf dem Markt mit jeweils 1000 Zuschauern“, so Vereinschef Christoph Hodgson noch vor wenigen Tagen. Ein umfangreiches Hygienekonzept wurde ausgetüftelt. Zudem sagten namhafte Künstler wie Keimzeit, Konstantin Wecker, die Band Steiner & Madlaina, Jan Plewka, Marco Smedtje, Luca Stricagnoli, die Sol Air Company und das Bach Collegium zu.