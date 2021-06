Bad in Stadtilm wird gefüllt und öffnet am Montag

Stadtilm. Bis zum Montag ist das große Becken gefüllt.

Margit Langbein ist wieder da. Die Stadtilmerin – hier mit Schwimmmeister Andreas Böhme – hatte sich vor einem Jahr eigentlich im Stadtilmer Freibad verabschiedet. Aber die Stadtverwaltung hat sie noch einmal überzeugt, dass sie vier Tage in der Woche an der Kasse gebraucht wird. Am Freitag war ihr erster Arbeitstag. Am Montag können ab 10 Uhr die Gäste kommen. Noch läuft Wasser ins große Becken, aber dann ist es voll. Auch das neue Kleinkindbecken ist startklar. Auch die Versorgung im Bad am Viadukt öffnet.