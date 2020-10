„Ich sag es Euch, dieser Tag ist historisch!“ Zufrieden lächelnd kommt Stadtratsmitglied Bernd Frankenberger (FW) aus der nagelneuen Ilmenauer Schwimmhalle. Zuvor hat er sich dort intensiv umgesehen – in den Umkleiden, im Badebereich und auch unter der Erde. Hier hochmoderne Technik unter anderem für die Wasseraufbereitung verbaut.

Im Sportbecken gibt es sechs 25-Meter-Bahnen. Foto: Britt Mandler

„Wir als Kommune haben eine Vorbildfunktion“, betont Oberbürgermeister Daniel Schultheiß (pl). Bei Bauprojekten dieser Größenordnung könne man nicht nur architektonisch alle Register ziehen, sondern auch zeigen, was technisch heutzutage alles möglich ist. So achtete die Stadt auf Energieeffizienz. Die Abwärme der Eishalle werde genutzt, um das Badewasser zu wärmen. Dank des Einsatzes von UV-Anlagen werde deutlich weniger Chlor benötigt, um das Wasser zu reinigen. Und die Wasseraufbereitung sei so effektiv, dass das kühle Nass wieder eingespeist werden könne. Früher musste es teuer entsorgt werden.

Schultheiß sparte nicht an Dank. Den richtete er nicht nur an die Bauausführenden und Fördermittelgeber, sondern auch an seinen Amtsvorgänger Gert-Michael Seeber, der das Projekt anschob, und die Stadträte, die trotz der Kosten grünes Licht gaben. Wohl wissend, dass sie mit diesem Projekt die Lebensqualität in der Stadt erhöhen.

Auch in den Sammelumkleiden gibt es auf Wunsch der Vereine Spinde. Foto: Britt Mandler

Auch Thomas Schäfer ist stolz, als er ans Mikrofon tritt. Vier Jahre lang fungierte er als Bauleiter, kennt quasi jedes Schräubchen, das in der Schwimmhalle verbaut ist, war in Planungen und Umplanungen eingebunden. Entsprechend viele Zahlen hatte er parat. Stolz macht ihn, dass das Projekt, obwohl insbesondere Spezialfirmen in den letzten Jahren deutlich an der Preisschraube drehten, finanziell nicht aus dem Rahmen lief. 12 Millionen Euro waren ursprünglich veranschlagt, 12,4 Millionen Euro stehen auf der Schlussrechnung. Allein stemmen muss die Stadt Ilmenau diese Summe nicht. 2,6 Millionen Euro stammen aus der Sportstättenförderung des Landes. 2,8 Millionen Euro werden über das Efre-Programm zur energetischen Sanierung der Innenstädte beigesteuert. Die Städtebauförderung übernimmt zudem zwei Drittel der Kosten, die für den Außenbereich nötig waren.

Im November 2017, erinnert Schäfer, rückten die Bagger an, um 10.100 Kubikmeter Erdreich für die Baugrube auszuheben. Am 18. Mai 2019 konnte schließlich der Grundstein gelegt werden. 2600 Kubikmeter Beton wurden im Rohbau verbaut. Dann wurde das Dach gesetzt – eine kühn geschwungene Konstruktion, die hohe und niedrige Räume stimmig miteinander verbindet. Übermäßig schallen wird es in der Halle dank der Akustikdecke nicht.

Bauleiter Thomas Schäfer führte Interessierte durch die Unterwelt des Bades. Foto: Britt Mandler

Unzählige Kubikmeter Holz und Glas wurden herangekarrt – und schätzungsweise 71.000 Fliesen, um Becken, Böden und zum Teil auch Wände zu fliesen.

36 Umwälzpumpen bewegen 1200 Kubikmeter Wasser. Das kühle Nass fließt zudem durch sechs Filteranlagen. „Das Wasser im großen Becken wird durchschnittlich alle drei Stunden komplett umgewälzt“, so Schäfer. Dank moderner Technik können beim Betreiben des Bades pro Jahr 30 Tonnen Kohlendioxid eingespart werden.

Im Sportbecken gibt es sechs 25-Meter-Bahnen. Zudem steht ein Sprungbecken zur Verfügung, ein Planschbecken für die Jüngsten und ein Lehrschwimmbecken, dessen Boden angehoben werden kann. Ist er heruntergefahren, ist das Becken 1,40 Meter tief. Der Boden kann aber theoretisch auch auf 0 gefahren werden. Dadurch sind Kurse für Erwachsene und Kinder gleichermaßen möglich.

189 Spinde hat das Bad. Aufgrund der Coronabeschränkungen dürfen derzeit aber nur maximal 128 Menschen ins Bad. Wie voll es ist, können Interessierte auf der Facebookseite des Bades ablesen, die viertelstündlich aktualisiert wird. Springt da die Ampel auf Rot, sind Spontanbesuche nicht mehr möglich.

Nach der Eröffnung mit Baubeteiligten und Politikern am Samstagmorgen wurden am Nachmittag 120 Interessierte in kleinen Gruppen durch das Bad geführt. Die verfügbaren Tickets waren im Nu alle. Am Sonntag ab 10 Uhr dürfen die ersten Badegäste ins Wasser.