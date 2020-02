Wie hier bei einem der früheren Winterbälle in Arnstadt erhoffen sich die Organisatoren wieder eine volles Parkett. Das Orchester Franz’L. sorgt für die passende Musik.

Arnstadt. Orchester Franz’L. bittet wieder aufs Parkett beim 7. Arnstädter Winterball in der Stadthalle.

Ballnacht bietet eine musikalische Zeitreise

Gleich eine Woche nach dem Faschingswochenende kann in Arnstadt wieder gefeiert werden. Am Samstag, 29. Februar, öffnen sich die Türen der Stadthalle zum 7. Arnstädter Winterball. Veranstalter ist wie in den Vorjahren das Orchester Franz’L. – mit 13 Musiker ein großes Tanzorchester.

„Wir laden ein zum öffentlichen Tanzvergnügen, machen das ohne Sponsoren, ohne VIPs und roten Teppich. Einfach für das Publikum, das gern tanzen möchte“, sagte Steffen Wolf, Gründer und Leiter des Orchesters, das für die richtigen Klänge sorgen wird. Auf dem Programm stehen Walzer, Swing, Foxtrott, Tango, Cha-Cha und viele weitere Tänze. Musikalisch werden die großen Hits der 1920er bis 1960er Jahre zu hören sein – im Swing-Rhythmus, heißen Latino bis hin zum Disco-Fox. Alle gemeinsam gehen so auf einen musikalische Zeitreise.

In den vergangenen Jahren hätte man zum Winterball im Schnitt 200 bis 250 Gäste begrüßen können, sagte Wolf. Darauf hoffen die Musiker auch in diesem Jahr, trotz der zeitlichen Nähe zum Karneval.

Eröffnet wird der Ball ganz traditionell mit einem Wiener Walzer. Einen Smoking muss sich keiner borgen, aber schick machen darf man sich schon. Steffen Wolf verspricht einige Überraschungen wie drei Tanzeinlagen von ausgezeichneten Turniertänzern, auch ein Snack-Buffet sei im Eintrittspreis enthalten.

Die Sängerin Jorita Solf ist zum Winterball zu erleben, die Moderation wird in bewährter Weise vom Arnstädter Sänger Heiko Mauchel übernommen. Beginn ist 20 Uhr, Einlass ab 19 Uhr.

Das Orchester Franz’L. hat seien Sitz in Frankenhain. Es besteht vor allem aus Musikern der Region zwischen Erfurt und Weimar und spielt seit 1994 bei Veranstaltungen von Hamburg bis München.

Winterball am 29. Februar, 20 Uhr, Stadthalle Arnstadt: Karten für 40 Euro (Parkett) und 37 Euro (Rang), zuzüglich Vorverkaufsgebühr: Tourist-Informationen, „Reiseteam“ Arnstadt, Ilmenau und Gräfenroda, Stadtbrauerei Arnstadt, Ticketshop Thüringen; Weitere Informationen zum Winterball unter Telefon: 0177/6729387