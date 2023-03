Barockmusik vom Thüringer Bach Collegium aus Arnstadt

Arnstadt. Das Thüringer Bach Collegium widmet sich in seiner sechsten CD dem italienischen Geiger und Komponisten Pietro Antonio Locatelli.

Das in der Bach-Stadt Arnstadt verankerte Thüringer Bach Collegium bringt demnächst seine nächste – die sechste – CD heraus. Orchesterleiter Gernot Süßmuth widmete sich mit seinem Ensemble dem italienischen Geiger und Komponisten Pietro Antonio Locatelli (1695-1764). Seine Werke waren Ende des 18. Jahrhunderts in ganz Europa bekannt. Dazu geführt hat seine erste Reise nach Italien Ende der 80er-Jahre.

Süßmuth war damals Mitglied des Berliner Petersen-Quartett, das in Florenz den Kammermusikwettbewerb „Premio Vittorio Gui“ gewann. Er bekam Noten mit Werken von Locatelli geschenkt, dessen Stücke ihn so faszinierten, dass er sie seitdem einmal einspielen wollte.

Für Geige und Cello ist die Musik eine Herausforderung

Die virtuose Musik ist zwar für die Geige und das Cello eine Herausforderung, aber für die weiteren Instrumente gut spielbar. Diese Aufteilung war für Pietro Locatellis Stücke typisch, um in seinen Amsterdamer Jahren mit Mäzenen und nichtprofessionellen Musikern gemeinsam spielen zu können.

Für die CD nimmt das Thüringer Bach Collegium die sechs Introduttioni Teatrali auf, die Locatelli 1735 in Amsterdam komponierte, sowie zwei Concerti aus derselben Opuszahl 4. Eine Reise durch Mitteldeutschland inspirierte Locatelli zu seinen Konzerten (Concerti Opus 1–9). Vermutlich ist das gesamte Werk, das eingespielt wird, in Mitteldeutschland entstanden. Zwischen 1721 und 1728 reiste er als Virtuose durch Europa. Ab den 1730er-Jahren lebte er in Amsterdam. Die ausgewählten Werke passen stilistisch hervorragend zu den Konzerten von Prinz Johann Ernst von Sachsen-Weimar und bilden damit eine logische Fortsetzung der bisherigen Einspielungen des Thüringer Bach Collegiums.