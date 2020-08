Bauarbeiten an der Singstube gehen voran

Die Sanierung der Singstube in Elleben geht voran, dass Haus an der Straßenseite ist entkernt.

Im nächsten Jahr steht in Elleben das 275. Jubiläum des Männergesangsvereins an. Im Jahr 1746 wurde er gegründet und ist damit der mutmaßlich älteste in Deutschland. Gefeiert werden soll das Jubiläum in der neuen Singstube, natürlich mit ganz viel Sangeskunst. Dort haben derzeit die Handwerker das Sagen, die pfeifen höchstens mal vor sich hin, während sie aufs Gerüst klettern.