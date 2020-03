Bauarbeiten gehen am Obertunk weiter

Seit dem vergangenem Jahr wird am Obertunk in Arnstadt ein neues Feuerwehrgerätehaus gebaut. Die Bodenplatten sind schon gegossen, und die ersten Wände stehen sicher. So konnten nun die zahlreichen Deckenteile angeliefert und verlegt werden. Für 6,5 Millionen Euro schafft Arnstadt am Obertunk optimale Arbeitsbedingungen für die ehrenamtlichen Kameraden. Ende 2020 sollen die Arbeiten abgeschlossen sein.