Wenn öffentliche Bereiche in Plaue künftig umgestaltet werden, soll es eine möglichst einheitliche Gestaltung geben. Davon betroffen sind auch Mülltonnenstandplätze. Denn schön sind die meisten Einhausungen, die es in der Stadt gibt, nicht.

Bauarbeiten in Plaue beginnen in zwei Wochen

Monatelang warten musste die Stadt Plaue auf die Fördermittelzusage, um die Sanierung der Bahnhofstraße fortsetzen zu können. Am 16. November ist es endlich so weit: Der neue Bauabschnitt wird eröffnet. „Fakt ist: Vorher wird es noch eine Anwohnerinformation geben. In welcher Form die stattfinden kann, müssen wir angesichts der neuen Corona-Verordnungen erst noch prüfen“, sagte Bürgermeister Jörg Thamm (CDU) am Mittwochabend im Stadtrat.