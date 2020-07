Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Bauarbeiten während der Ferien

Von Schlaglöchern übersäht ist die Landstraße vom Erfurter Kreuz nach Apfelstädt. Das betrifft auch die Auf- und Abfahrten auf die A 4. Nun steht fest, wann Reparaturen stattfinden sollen: Die Landstraße zwischen Thörey und dem Knotenpunkt nach Apfelstädt werde vom 20. Juli bis zum 29. August saniert, kündigte eine Sprecherin des Thüringer Landesamtes für Bau und Verkehr an. Auch die Auf- und Abfahrrampen der Autobahn kommen in die Kur. Geplant ist zudem, die Ampelanlage zu optimieren, so dass es im Berufsverkehr nicht mehr so leicht zu Rückstaus kommt.

Da diese Arbeiten äußerst umfangreich sind, müssen die Anschlussstelle Neudietendorf sowie die Landstraße gesperrt werden. Auf der A4 wird der Verkehr in beide Richtungen auf nur zwei Fahrstreifen an der Baustelle vorbeigeführt. Für den auf- und abfahrenden Verkehr werden teils weiträumige Umleitungen eingerichtet.

Auf der Thöreyer Landstraße am Abzweig Lokschuppen wurde dieser Tage bereits die marode Fahrbahn saniert. Auch der Abschnitt zwischen Lokschuppen und Gewerbegebiet Thörey müsse noch in die Kur, kündigte die Sprecherin an. Dafür sei ebenso eine Vollsperrung nötig. Allerdings gebe es bislang noch keine Festlegung, in welchem Jahr die Fahrbahn saniert wird.