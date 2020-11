Bauausschuss des Ilm-Kreises tagt am Großen Teich

Der Bauausschuss des Kreises tagt am Montag, dem 30. November, ab 17 Uhr im Schülerfreizeitzentrum in Ilmenau. Unter anderem geht es um die ehemalige Fachhochschule Kunst in der Lindenallee in Arnstadt. Der Bauausschuss hatte das Gebäude in seiner letzten Sitzung besichtigt und berät nun über die Pläne, die einstige Schule zu sanieren und die Volkshochschule und Teile der Kreisverwaltung einziehen zu lassen.

Zuvor muss der Kreistag grünes Licht geben, dass die Planungen konkretisiert werden, um Fördermittel beantragen zu können. Auch geht es um den Neubau eines Multifunktionsgebäudes für die Grundschule Am Stollen und die Regelschule Geschwister Scholl in Ilmenau sowie weitere Themen.